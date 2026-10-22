Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka thăm, động viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã đến thăm, tặng quà, động viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tham dự Asian Para Games 5. (Ảnh: ĐỨC TUYÊN)

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, cùng các cán bộ đoàn, huấn luyện viên và các thành viên đội tuyển bóng bàn đã tiếp Tổng lãnh sự và các thành viên.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đối với các vận động viên đang thi đấu xa Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước những nỗ lực và thành tích của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐỨC TUYÊN)

Ông đánh giá cao ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của các vận động viên, đồng thời khẳng định những thành tích trên đấu trường thể thao quốc tế mang ý nghĩa chuyên môn, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu. (Ảnh: ĐỨC TUYÊN)

Tổng Lãnh sự cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối, đồng hành với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong thời gian tham dự Đại hội. Tỉnh Aichi và khu vực Nagoya là địa bàn có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Theo đó, những nỗ lực và thành tích của các vận động viên sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa đồng bào xa quê hương với đất nước.

Thay mặt Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hổ trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã dành sự quan tâm, thăm hỏi và động viên kịp thời đối với đoàn.

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cùng đại diện Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam nhận quà tặng từ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn. (Ảnh: ĐỨC TUYÊN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn chụp ảnh lưu niệm với Đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: ĐỨC TUYÊN)

Trưởng đoàn Trọng Hổ khẳng định đây là nguồn cổ vũ thiết thực, tiếp thêm động lực để các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu với quyết tâm cao nhất trong những ngày còn lại của Đại hội. Sự quan tâm, động viên từ cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản là nguồn khích lệ tinh thần quý báu đối với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, ý chí vượt khó và hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam tại đấu trường châu lục.