Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tăng cường hợp tác bảo hộ công dân tại Đông Bắc Thái Lan

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh làm việc với Thiếu tướng Phairach Pookcharoen, Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Chúc mừng Thiếu tướng Phairach Pookcharoen được bổ nhiệm làm Tư lệnh cảnh sát phụ trách xuất nhập cảnh khu vực các tỉnh Đông Bắc Thái Lan rộng lớn, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Tư lệnh xuất nhập cảnh Vùng 4 trong công tác bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán.

Đây là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng hàng đầu của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Địa bàn lãnh sự của của Tổng Lãnh sự quán trải rộng 20 tỉnh Đông Bắc Thái Lan có diện tích gần 169.000 km, đường biên giới hơn 2.700 km với Lào và Campuchia.

Quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển, số lượng công dân Việt Nam nhập cảnh Thái Lan qua các cửa khẩu đường bộ có xu hướng gia tăng đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tặng quà Thiếu tướng Phairach Pookcharoen. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Chia sẻ những khó khăn, thách thức nêu trên, Thiếu tướng Phairach Pookcharoen nhất trí giao các bộ phận chức năng xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, tăng cường trao đổi thông tin nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng Thiếu tướng Phairach Pookcharoen cuốn sách Bác Hồ ở Thái Lan bản song ngữ Việt - Thái và quà kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026).

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)