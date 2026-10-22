Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt thăm, động viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chụp ảnh cùng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội, cùng các thành viên Ban huấn luyện và vận động viên.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi, động viên toàn đoàn; chúc mừng các vận động viên đã xuất sắc giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, ý chí vượt khó và tinh thần thi đấu của các vận động viên người khuyết tật là tấm gương truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu nghị lực, tự tin và khát vọng vươn lên tới bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi, động viên toàn đoàn; chúc mừng các vận động viên đã xuất sắc giành huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tổng Lãnh sự khẳng định, các cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn quan tâm, đồng hành cùng các đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia thi đấu quốc tế.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai cũng gửi lời chúc mừng tới đoàn, bày tỏ niềm tự hào trước những thành tích đạt được và chúc các vận động viên tiếp tục thi đấu tự tin, đoàn kết, giành thêm nhiều thành tích tại Đại hội.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn trao quà cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Trọng Hổ trân trọng cảm ơn sự động viên kịp thời dành cho đoàn.

Ông chia sẻ, sự hiện diện của bà con không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần quý báu mà còn tiếp thêm động lực để các vận động viên nỗ lực thi đấu, vượt qua thử thách và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Hoạt động thăm hỏi thể hiện tình cảm gắn bó, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các hoạt động thể thao của đất nước, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.