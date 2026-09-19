Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp sức ĐT nữ Việt Nam trước trận quyết định

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt gặp gỡ, động viên ĐT nữ Việt Nam trước lượt trận cuối bảng E ASIAD 2026

Chiều 19.9, trước buổi tập của ĐT nữ Việt Nam tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn cùng đại diện cộng đồng người Việt đã tới thăm, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm tình hình tập luyện, công tác chuẩn bị của đội tuyển, đồng thời gửi lời động viên tới Ban huấn luyện và các cầu thủ trước trận đấu quan trọng với ĐT nữ Thái Lan.

Ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cũng như cộng đồng người Việt tại đây luôn quan tâm, theo dõi và cổ vũ hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tổng Lãnh sự bày tỏ niềm vui khi đội tuyển tới Osaka thi đấu, đồng thời mong các cầu thủ giữ sự tự tin, phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Sự động viên của Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt càng có ý nghĩa khi ĐT nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của vòng bảng. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh quyền đi tiếp.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cảm ơn sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt. Nhà cầm quân của ĐT nữ Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ duy trì sự tập trung cao nhất, tận dụng quỹ thời gian còn lại để chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu Thái Lan.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra ngày 21.9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Đây là lượt trận có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của ĐT nữ Việt Nam.

Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển có cơ hội cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào tứ kết.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tặng quà, động viên ĐT nữ Việt Nam

Bởi vậy, trong những ngày chuẩn bị cuối cùng, Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật phù hợp cho trận đấu. Toàn đội cũng phân tích băng hình, nghiên cứu cách chơi và những điểm đáng chú ý của ĐT nữ Thái Lan.

Song song với yêu cầu chuyên môn, việc duy trì thể lực và sự tập trung của các cầu thủ cũng được chú trọng. Sau khi di chuyển từ Shizuoka tới Osaka, ĐT nữ Việt Nam đã nhanh chóng ổn định sinh hoạt và bước vào tập luyện tại J-Green Sakai.

Sự hiện diện và những lời động viên từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt là nguồn cổ vũ tinh thần cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước trận đấu cuối vòng bảng.

ĐT nữ Việt Nam sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào cuộc đối đầu Thái Lan với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026.