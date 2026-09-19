Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và cộng đồng Kansai gặp mặt, động viên đội tuyển nữ Việt Nam

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn chụp ảnh cùng đội tuyển nữ Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam vùng Kansai, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai.

Về phía Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam có lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi và động viên tới Ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka luôn dành sự quan tâm, đồng hành đối với các vận động viên Việt Nam đang thi đấu tại Nhật Bản, đồng thời chúc toàn đội chuẩn bị tốt và thi đấu hết mình trong trận đấu sắp tới.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, bà Lê Thương chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp gặp gỡ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Bà gửi lời chúc tới toàn đội và cho biết đông đảo bà con người Việt tại Kansai đang hướng về Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, mong muốn tiếp thêm tinh thần và tình cảm quê hương cho các cầu thủ trước trận đấu với Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn tặng quà động viên tới Ban huấn luyện cùng các cầu thủ. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Đại diện phía đội tuyển, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt Nam tại Kansai dành cho đội tuyển.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp và đầy tình cảm quê hương. Sự hiện diện của Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Kansai là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào trận đấu quan trọng.

Trận đấu giữa Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra ngày 21/9 tại sân vận động Nagai, Osaka. Cộng đồng người Việt Nam tại Kansai sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và hướng về đội tuyển với tình cảm, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam xa quê.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Người Việt Nam vùng Kansai, chụp ảnh cùng các nữ cầu thủ. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)