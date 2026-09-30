Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) tham dự Tọa đàm 'Khoa học - Công nghệ thắp sáng tuổi trẻ, chung tay kiến tạo tương lai tươi đẹp'

Toàn cảnh Tọa đàm “Khoa học - Công nghệ thắp sáng tuổi trẻ, chung tay kiến tạo tương lai tươi đẹp”. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra những cơ hội to lớn cho thế hệ trẻ, đồng thời đặt ra yêu cầu thế hệ trẻ cần có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng, khả năng học tập suốt đời và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tổng Lãnh sự cho rằng, thanh niên cần chủ động làm chủ tri thức, công nghệ, đồng thời biến những thành tựu khoa học thành các sáng kiến đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của mỗi nước và khu vực.

Đề cập đến chủ trương của Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng phát triển đất nước; một trong những nhiệm vụ, giải pháp là phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài thông qua các cơ chế, chính sách thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Tổng Lãnh sự cho rằng đây chính là không gian rộng lớn để thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng và các bạn trẻ các nước trong khu vực có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ của mình đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và đưa những sáng kiến và giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nghiêm Việt Chung phát biểu. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

Tại Tọa đàm, các đại biểu đều nhấn mạnh vai trò cầu nối của tỉnh Vân Nam trong giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á và Nam Á; cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã và đang đem lại cả cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ, đòi hỏi thanh niên, sinh viên các nước cần thúc đẩy giao lưu, cùng học tập, nghiên cứu, chia sẻ tri thức để trở thành các sứ giả kết nối hiểu biết, hữu nghị giữa thanh niên Trung Quốc và thanh niên các nước trong khu vực, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng chung.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vân Nam chụp ảnh cùng các Tổng Lãnh sự các nước tại Côn Minh. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo tỉnh Vân Nam, Tổng Lãnh sự các nước tại Côn Minh, đại diện các cơ quan, ban ngành tỉnh như Ủy ban Công tác Thanh thiếu niên, Sở Giáo dục, Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại và hàng trăm sinh viên Trung Quốc và quốc tế đến từ các nước Đông Nam Á, Nam Á.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)