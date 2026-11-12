Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tham dự các hoạt động kết nối thương mại biên giới, hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc

Hai sự kiện diễn ra tại hai địa phương của Vân Nam giáp biên giới với Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu đã tạo không gian trao đổi, kết nối và cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực trung y dược cổ truyền, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung cùng các đại biểu tham dự tại Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp Đông y dược quốc tế “Tam thất Văn Sơn” lần thứ nhất tại Châu Văn Sơn. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Công Minh)

Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung tại Hội nghị Đối thoại hợp tác địa phương Trung Quốc - Việt Nam lưu vực sông Hồng năm 2026 tại Châu Hồng Hà. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

Y dược cổ truyền - lĩnh vực giàu tiềm năng kết nối

Hội nghị Phát triển ngành công nghiệp Đông y dược quốc tế “Tam thất Văn Sơn” lần thứ nhất được tổ chức với chủ đề “Tam thất Văn Sơn - Sức khỏe thế giới” thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nhiều doanh nghiệp đến từ các địa phương đại lục, Hong Kong, Macau (Trung Quốc) và Việt Nam cùng một số quốc gia Đông Nam Á, Nam Á.

Tại cuộc Lãnh đạo Châu Văn Sơn tiếp Đoàn các cơ quan ngoại giao các nước tại Vân Nam, Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giữa Việt Nam và các nước với Trung Quốc; đề xuất các địa phương, cơ quan chuyên môn và các chuyên gia, học giả, các doanh nghiệp Việt Nam cùng phía Trung Quốc tăng cường nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên môn, thúc đẩy thương mại, kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung tại buổi tiếp của Lãnh đạo châu Văn Sơn và Lãnh sự Đoàn. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

Châu Văn Sơn được biết đến là quê hương tam thất của Trung Quốc, thông qua Hội nghị quốc tế lần này, các địa phương, cơ quan chuyên môn và chuyên gia, học giả Việt Nam và Trung Quốc có dịp trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác trong nghiên cứu ứng dụng dược liệu y học cổ truyền, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân hai nước.

Hợp tác lưu vực sông Hồng - mở rộng kết nối địa phương

Ngày 8/11, Hội nghị Đối thoại hợp tác địa phương Trung Quốc - Việt Nam lưu vực sông Hồng năm 2026 được tổ chức nhân Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng Việt Nam - Trung Quốc. Tham dự Hội nghị có 7 châu, thành phố của tỉnh Vân Nam và 8 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung cho rằng, Hội nghị là dịp tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền các địa phương hai nước, mở rộng giao lưu văn hóa, thiết lập các tuyến du lịch xuyên biên giới, phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong kết nối hợp tác và phát triển giữa các địa phương trong khu vực lưu vực sông Hồng hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

Tại Hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã đi sâu trao đổi, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong giao thương, kết nối logistics, kho vận, thiết lập các tour tuyến du lịch hai bên nhằm khai thác tốt hơn lợi thế của mỗi địa phương.

Lễ khai mạc Tuần lễ hợp tác lưu vực sông Hồng Việt Nam - Trung Quốc 2026. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)