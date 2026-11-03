Tổng Lãnh sự quán Việt Nam làm việc với Tập đoàn xây dựng Trung Quốc

Tổng Lãnh sự tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải Trần Huy Hùng tham quan thực địa dự án. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Thượng Hải)

Từ 1-2/11 tại Thượng Hải, Tổng Lãnh sự tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng và Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải Trần Huy Hùng đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng khu vực Hoa Đông thuộc Công ty Tập đoàn Cục 3 Xây dựng Trung Quốc (China Construction Third Engineering Bureau Group co., ltd - CCTEB) và tham quan thực địa một số dự án của Công ty.

Giới thiệu về doanh nghiệp, ông Trương Trạch Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng khu vực Hoa Đông cho biết, trải qua 60 năm thành lập và phát triển, đến nay CCTEB đã trở thành tập đoàn xây dựng có quy mô rất lớn của Trung Quốc với doanh thu năm 2025 lên đến 443 tỷ Nhân dân tệ; có danh mục công trình trên nhiều lĩnh vực, từ nhà siêu cao tầng, khu đô thị phức hợp, công trình công cộng cho tới hạ tầng giao thông trọng điểm…

Các công trình nổi tiếng có thể kể đến như nhà ga T3 sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán, sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu giai đoạn 3, Tháp phát thanh truyền hình Thiên Tân, Bảo tàng Hồ Bắc, Shanghai Word Finacial Center…

CCTEB cũng đã có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam với một số dự án làm tổng thầu xây dựng cụm công nghiệp và khu căn hộ cao cấp.

Trong thời gian tới, CCTEB mong muốn có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng với công cuộc phát triển và tham gia nhiều công trình lớn tại Việt Nam.

Thay mặt cho hai Tổng Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sự tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng chúc mừng thành tựu CCTEB đạt được trong những năm qua đồng thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân Việt Nam trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của quốc gia về phát triển.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng mong muốn CCTEB thực hiện các công trình tại Việt Nam với chất lượng cao, đại diện cho trình độ phát triển của Trung Quốc. Trong quá trình này, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu và Thượng Hải sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Thượng Hải)