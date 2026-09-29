Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đến dự.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy cho biết, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước đã đề ra những định hướng chính trị quan trọng cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Lãnh sự quán sẽ tích cực phát huy vai trò, thúc đẩy triển khai các văn kiện hợp tác giữa Trung Quốc - Việt Nam; tăng cường trao đổi sâu rộng với chính quyền các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong khu vực lãnh sự; thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, Internet vạn vật.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, truyền thông, giáo dục, y tế, thể thao..., thắt chặt giao lưu giữa các địa phương kết nghĩa; qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng gửi tới Tổng Lãnh sự Lý Vy Vy, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, cùng cộng đồng người dân và doanh nghiệp Trung Quốc đang sinh sống, làm việc và đầu tư tại thành phố lời chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp.

Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thành phố Đà Nẵng luôn tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và đối tác Trung Quốc. Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với các địa phương của Trung Quốc và luôn duy trì tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Các đại biểu chúc mừng kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: NGỌC HÀ

Đà Nẵng mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng gửi lời chúc mừng đến bà Lý Vy Vy vừa nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng. Đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình, Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tích cực; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương và đối tác Trung Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.