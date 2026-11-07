Tổng Lãnh sự quán Trung Hoa tại Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ khó khăn

Theo đó, 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoài Nhơn, xã Hòa Hội, xã Đức Cơ, xã Krong và xã Ia Le được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ, chia thành 2 đợt, mỗi đợt bằng 50% tổng kinh phí hỗ trợ. Đợt đầu được trao trước khi hộ gia đình khởi công xây dựng nhà; đợt hai trao sau khi hoàn thành công trình, nghiệm thu và bàn giao nhà.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho bà Đinh Thị Thơi (xã Krong) tại lễ khởi công xây dựng nhà ở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Dự án được triển khai và hoàn thành trong tháng 11-2026. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ, cam kết tiến độ xây dựng; đồng thời giám sát quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ nghiệm thu và bàn giao nhà theo quy định.

Thông qua dự án, các hộ gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện cuộc sống.