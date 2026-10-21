Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu thăm, chào xã giao Quân cảng Ream (Vương quốc Campuchia)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu tới chào Phó Đô đốc May Dina và Ban Lãnh đạo Quân cảng Ream, Vương quốc Campuchia. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tại buổi tiếp, trong không khí thân tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai Bên đã thông báo tình hình, công tác bảo vệ và quản lý biên giới biển, phòng chống IUU, cũng như sự phối hợp và hỗ trợ nhau.

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Hướng tới năm 2027, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), hai Bên sẽ tích cực phối hợp, phục vụ triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực, góp phần làm sâu sắc quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu thăm Quân cảng Ream, Vương quốc Campuchia. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với Quân cảng Ream, đóng góp vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác và vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)