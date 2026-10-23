Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu chào xã giao lãnh đạo và khảo sát Cảng Tự trị Sihanoukville (PAS), Campuchia

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cảng Tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của PAS gắn với những bước phát triển về kinh tế đối ngoại của Vương quốc Campuchia trong những năm qua, mong PAS tăng cường hợp tác sâu rộng với các cảng biển lớn của Việt Nam như cảng Hải Phòng, các cảng TP. Hồ Chí Minh; đặc biệt tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt qua PAS.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Cảng Tự trị Sihanoukville. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Về phần mình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cảng Tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quy trình vận hành của PAS, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán, mong Tổng Lãnh sự tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của PAS, thúc đẩy hợp tác, giao thương giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, hợp tác giữa PAS với các cảng biển, doanh nghiệp sản xuất, vận tải biển Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Cảng Tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với Cảng Tự trị Sihanoukville, triển khai công tác ngoại giao kinh tế, đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác và vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu và Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Cảng Tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun tặng quà lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu và Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Cảng Tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun tặng quà lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu tham quan Cảng Tự trị Sihanoukville. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)