Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm tăng hơn 10%

Chênh lệch về tốc độ tăng giữa hai chiều thương mại góp phần đưa mức xuất siêu 9 tháng lên 245,8 triệu USD.

Riêng tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 801 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 408,7 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 392,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, cả hai chiều thương mại đều tăng và xuất khẩu vẫn có tốc độ tăng cao hơn nhập khẩu.

Ước tính quý III/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 2,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với quý cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD; nhập khẩu đạt gần 1,2 tỷ USD.

Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng so với cùng kỳ; xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, góp phần duy trì cán cân thương mại ở trạng thái xuất siêu. Kết quả xuất siêu tập trung chủ yếu trong quý III.