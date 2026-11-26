Chiều 24/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas tại các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội.

Bình gas hoen gỉ được sơn lại để bán

Qua kiểm tra một quán ăn, tổ công tác phát hiện 2 bình gas mini. Từ thông tin thu thập được, lực lượng chức năng lần theo nguồn cung và tiếp tục kiểm tra một tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản, phường Khánh Hội.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Nhiều vỏ bình còn bám dầu mỡ, thức ăn, một số bình bị hoen gỉ nhưng đã được sơn lại.

Chủ tiệm tạp hóa cho biết số bình gas trên do một người giao đến bán với giá 12.000 đồng/bình. Do có khách hỏi mua nên cơ sở nhập về kinh doanh.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở liên hệ người cung cấp để làm rõ nguồn gốc, truy tìm đầu mối sang chiết, phân phối. Toàn bộ 82 bình gas được bàn giao cho Công an phường xử lý theo thẩm quyền.

Vụ nổ gas ngày 13/11/2026 làm 3 người chết.

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, cho biết bình gas mini loại dùng một lần tuyệt đối không được sang chiết, nạp lại. Việc sang chiết thủ công, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật và thiếu thiết bị kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ.

Đặc biệt, bình gas được nạp nhiều lần có thể bị biến dạng, suy giảm khả năng chịu áp lực. Khi xảy ra cháy tại nơi tập trung nhiều bình gas mini, các bình có thể phát nổ liên tiếp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo Trung tá Tráng, gas mini được sử dụng phổ biến tại các quán ăn nhỏ, khu nhà trọ, nơi tập trung đông công nhân, sinh viên. Vì vậy, việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng loại bình gas này có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa cháy, nổ.

Tổng kiểm tra hơn 1.600 cơ sở kinh doanh gas

Cũng trong đợt kiểm tra, tại một quán ăn trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, tổ công tác ghi nhận nhân viên còn lúng túng trong xử lý tình huống rò rỉ khí gas.

Dù cơ sở thường xuyên tổ chức huấn luyện PCCC, một nhân viên vẫn cho rằng cần ngắt điện khi phát hiện khí gas rò rỉ. Trung tá Phạm Minh Tráng lưu ý, việc bật, tắt công tắc điện trong môi trường có khí gas có thể phát sinh tia lửa, dẫn đến cháy, nổ.

Người dân cần nhanh chóng cảnh báo, sơ tán những người xung quanh, chỉ khóa van gas khi bảo đảm an toàn và gọi 114 từ vị trí an toàn để được hỗ trợ.

“Quan điểm của Công an TPHCM là kiểm tra toàn diện, không bỏ lọt cơ sở vi phạm, kể cả những điểm kinh doanh trái phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự”. Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM

Liên quan đến đợt tổng rà soát sau vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận ngày 13/11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, cho biết đơn vị đã tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo các cấp, ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Hiện thành phố có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh LPG. Toàn bộ các cơ sở này sẽ được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nhận diện và loại trừ nguy cơ mất an toàn.