Tổng kiểm tra và xử lý nghiêm xe quá tải, xe cơi nới thành thùng

Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an cấp xã, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Đợt cao điểm được triển khai trong 2 tháng (từ 15/10 đến 15/12/2026), nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến phương tiện vận chuyển hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đợt cao điểm tổng kiểm tra xe quá tải, xe cơi nới thành thùng được thực hiện trên tất cả các địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện bằng nhiều hình thức, gồm tuần tra công khai kết hợp hóa trang, tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm. Các tổ công tác được bố trí phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường và tình hình thực tế. Các phương tiện được tập trung kiểm tra gồm xe tải, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe ben, xe chở vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý nghiêm chở hàng vượt tải trọng, quá khổ giới hạn, xếp hàng vượt chiều cao cho phép...

Những hành vi sẽ bị tập trung phát hiện, xử lý là chở hàng vượt tải trọng, quá khổ giới hạn; xếp hàng vượt chiều cao cho phép; tự ý cải tạo kết cấu, thay đổi kích thước thành thùng xe hoặc đưa phương tiện đã cải tạo trái quy định vào lưu thông. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc che chắn, chằng buộc hàng hóa. Các trường hợp để vật liệu, hàng hóa rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý theo quy định.