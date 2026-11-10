Tổng kiểm tra, siết chặt xe đưa đón học sinh trên địa bàn TP Hà Nội

Sáng 10/11, Đội Kiểm tra khu vực 1 thuộc Phòng kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội do ông Tưởng Đỗ Hiển đội trưởng đã tiếp tục kiểm tra một loạt xe đưa đón học sinh các trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool tại KĐT Times City, Minh Khai, Hà Nội. Trước đó, cũng Đội kiểm tra khu vực 1 đã kiểm tra hàng trăm xe đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Thanh Xuân, Hà Đông…

Theo hợp đồng, Trường tiểu học Vinschool ký kết hợp đồng chuyên chở với số lượng 35 xe với Công ty Đất Việt, trong đó 30 xe thường xuyên và 5 xe dự phòng

Theo đánh giá của Đội kiểm tra khu vực 1, về cơ bản, doanh nghiệp và nhà trường rất quan tâm đến vấn đề an toàn phương tiện chuyên chở học sinh. Các thiết bị được trang bị đầy đủ, an toàn và thường xuyên được kiểm tra

Lực lượng kiểm tra Sở Xây dựng kiểm tra giấy tờ, hồ sơ và các loại giấy tờ của lái xe chuyên chở học sinh trường Tiểu học Vinschool tại KĐT Times City

Kiểm tra thiết bị dây an toàn trên các xe đưa đón

Búa thoát hiểm được đặt ở vị trí ngay cửa lên xuống, thuận tiện cho quá trình xử lý khi cần thiết

Đặc biệt, Đội kiểm tra chú trọng vào thiết bị chống bỏ quên học sinh theo quy định được lắp đặt trên các xe đưa đón học sinh

Theo nguyên lý hoạt động, khi lái xe và người đi cùng đã trả toàn bộ học sinh xuống điểm đưa/đón, đưa xe về điểm đỗ an toàn, tắt máy thì thiết bị chống bỏ quên học sinh sẽ phát còi báo động. Khi đó, bắt buộc lái xe hoặc người đi cùng trên xe phải mở cửa xe, tắt thiết bị báo. Đây cũng là để lái xe và người đi cùng "quét" một lượt trên xe để tránh tình trạng còn học sinh ngủ quên trên xe.

Ngoài ra, trên xe đưa đón học sinh còn phải đảm bảo có thiết bị chữa cháy, thiết bị sơ cứu y tế

Đội trưởng Đội kiểm tra khu vực 1, Phòng Kiểm tra, Sở Xây dựng hướng dẫn các lái xe nhận diện bình cứu hoả còn hoạt động hay đã hết hạn

Theo đánh giá của Đội kiểm tra Khu vực 1, sau hơn 1 tuần kiểm tra xe đưa đón học sinh cho thấy, về cơ bản công tác đảm bảo an toàn cho phương tiện đã được nhà trường và doanh nghiệp quan tâm. Các xe đưa đón học sinh về cơ bản đều được trang bị đầy đủ theo yêu cầu, lái xe thường xuyên được tập huấn về công tác an toàn.