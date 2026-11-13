Tổng kiểm tra, siết chặt an toàn xe đưa đón học sinh

Trong năm 2027, thành phố Hà Nội sẽ rà soát, lên phương án xử lý những hàng cây hoa sữa trồng với mật độ quá dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, các loại cây xanh không phù hợp cảnh quan đô thị cũng được lên kế hoạch thay thế dần trong giai đoạn 2027-2030.