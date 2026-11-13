Tổng kiểm tra, siết chặt an toàn xe đưa đón học sinh
Xe đưa đón học sinh là loại hình vận tải đặc thù, đòi hỏi những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và trách nhiệm quản lý. Thực hiện theo kế hoạch tổng rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 13/11, Đội kiểm tra giao thông vận tải khu vực 4 - Phòng kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện xe đưa đón học sinh tại Trường song ngữ liên cấp Wellspring, phường Bồ Đề. Qua đó nhằm siết chặt công tác quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-kiem-tra-siet-chat-an-toan-xe-dua-don-hoc-sinh-246261113163559379.htm