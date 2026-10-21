Tổng kiểm tra, rà soát cư trú: Phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Lực lượng cảnh sát khu vực kiểm tra, đối soát dữ liệu cư trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tĩnh Gia.

Từ kiểm tra, ra vi phạm

Tháng 9/2026, từ công tác kiểm tra cư trú, Công an phường Tĩnh Gia phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia tại tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia đang sử dụng 2 nữ nhân viên chưa đủ 18 tuổi, không có giao kết hợp đồng lao động, đồng thời không thực hiện thông báo lưu trú và khai báo tạm trú cho số nhân viên này.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tham mưu các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở với tổng mức phạt lên tới gần 70 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 3/10/2026, cũng từ quá trình kiểm tra lưu trú và rà soát, đối sánh dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở karaoke Thế Cảnh ở phường Đông Tiến, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện chủ cơ sở có dấu hiệu khống chế, bắt ép hai nhân viên nữ phải ăn, ở tại quán. Trong đó, S. thường trú tại tỉnh Nghệ An mới chỉ 15 tuổi.

Tiếp nhận vụ việc và vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Tháng 6/2026, Lê Đỗ Hiếu (sinh năm 1998), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh đã trực tiếp bỏ ra 32 triệu đồng để đưa 4 người về làm nhân viên quán hát, trong đó có S. Sau khi 3 trong 4 người bỏ trốn, Hiếu bắt S. phải “gánh” khoản nợ của cả những người này và tổng tiền nợ lên tới 70 triệu đồng.

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng liên quan về các tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý và bắt giữ các đối tượng phạm pháp cho thấy hiệu quả của công tác nắm địa bàn, quản lý nhân khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Thực tế tại Thanh Hóa, công tác kiểm tra, quản lý cư trú không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần, mà đã trở thành “lá chắn” quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Xác định công tác quản lý cư trú là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về ANTT, đồng thời là nội dung quan trọng trong triển khai Đề án số 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu 100% công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú tại các nhóm cư trú đặc thù, nhân khẩu cần chú ý và người nước ngoài tại cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở karaoke, tiệm cầm đồ...

Từ ngày 1/1/2026 đến nay, 166 đơn vị công an cấp xã đã thành lập gần 500 tổ công tác, kiểm tra việc đăng ký tạm trú, thường trú; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; cập nhật, điều chỉnh thông tin cư trú. Hoạt động kiểm tra được gắn với việc đối chiếu tình hình cư trú thực tế với dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm và chuẩn hóa thông tin cư trú của công dân.

Đáng chú ý, các đơn vị cũng đã điều phối lực lượng cảnh sát khu vực và phòng, chống tội phạm triển khai song song cao điểm rà soát cư trú với tổng kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với nhóm đối tượng nguy cơ cao. Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mở rộng truy nguồn, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép ma túy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường Tĩnh Gia, việc phối hợp giữa hai lực lượng nghiệp vụ vừa giúp đơn vị cập nhật đầy đủ, chính xác tình hình biến động của cư dân trên địa bàn, nhất là lao động ngoại tỉnh và người nước ngoài, đồng thời giúp phát hiện sớm các hành vi vi phạm như người sử dụng, tàng trữ ma túy trái phép, cư trú trái phép hoặc không thực hiện khai báo theo quy định. Khi các dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, công tác phòng ngừa tội phạm hiệu quả hơn rất nhiều.

Cùng với việc siết chặt quản lý cư trú, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, người dân khai báo cư trú trực tuyến, kích hoạt VNeID, cấp định danh mức độ 2..., từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong khai báo cư trú của Nhân dân.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, qua đợt tổng kiểm tra, hàng nghìn trường hợp chưa chuẩn xác về thông tin trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia đã được điều chỉnh; hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về cư trú đã bị xử lý.

Như vậy, với những cách làm đồng bộ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, quản lý cư trú đang trở thành công cụ hữu ích hàng đầu để lực lượng chức năng quản lý chặt các nhóm đối tượng tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Từ đó, giữ vững môi trường ổn định, an toàn ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để các địa phương “bứt tốc”, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.