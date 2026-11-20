Theo Công văn số 6521/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành, đợt rà soát diện rộng này tập trung vào các nhóm công trình có nguy cơ cao và tập trung đông người. Cụ thể, thành phố yêu cầu kiểm tra toàn bộ khu lớp học tạm, nhà lắp ghép, cơ sở học trong công trình đang xây dựng hay cải tạo, trường mầm non, nhóm trẻ ngoài công lập và ký túc xá.

Tổng kiểm tra PCCC tại trường học tạm, cơ sở mầm non ngoài công lập ở Hà Nội. Ảnh: Quang Hùng

Cùng diện kiểm tra còn có các bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo trợ xã hội; chung cư, nhà tập thể cũ, nhà ở nhiều tầng, nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; các trung tâm logistics, kho bãi, chợ, siêu thị cùng các cơ sở dịch vụ, vui chơi giải trí.

Các công trình đang cơi nới, chuyển đổi công năng hoặc còn tồn tại vi phạm PCCC đã có kết luận nhưng chưa khắc phục cũng nằm trong danh sách rà soát bắt buộc.

Về mặt kỹ thuật, nội dung đánh giá tập trung vào mức độ an toàn của hệ thống cấp điện, phụ tải tiêu thụ, dây dẫn, tủ điện và thiết bị bảo vệ đóng cắt. Cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra tính chất và vị trí vật liệu dễ cháy tại trần, vách, mái che; việc duy trì khoảng cách ngăn cháy, giải pháp chống cháy lan, chống khói cùng lối thoát nạn.

Ngoài ra, trang thiết bị PCCC, nguồn nước chữa cháy và khả năng ứng trực, thực tập phương án của lực lượng tại chỗ cũng được thẩm định nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai theo phương châm "6 rõ": rõ cơ sở, rõ nguy cơ/vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ thời hạn và rõ kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với một đầu mối theo dõi xuyên suốt bằng danh mục chi tiết, thể hiện rõ mức độ ưu tiên, người chịu trách nhiệm, thời hạn và ngày tái kiểm tra.

Quá trình thực hiện phải kiểm tra thực địa trực tiếp, không dừng lại ở việc tổng hợp báo cáo số liệu, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho công trình công lập và các nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng.

Đối với các cơ sở chưa có trong danh sách phân cấp của Công an Thành phố, chính quyền địa phương phải chủ động rà soát, lập danh sách và phối hợp xử lý kịp thời. Thành phố cũng yêu cầu đối chiếu việc chấp hành các quyết định đình chỉ hoạt động trước đây, xử lý dứt điểm tình trạng tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới tại các nhà xưởng, kho bãi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao gắn với vi phạm trật tự xây dựng, đất đai.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và người đứng đầu cơ sở trong từng thời kỳ quản lý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên sẽ chuyển cơ quan kiểm tra có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thành phố quán triệt không vì đang trong quá trình điều tra hay kiểm tra trách nhiệm mà chậm trễ việc khắc phục các nguy cơ mất an toàn PCCC thực tế.

Trước đó, tại Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà tạm thuộc Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội) vào khoảng 12h18 ngày 5/11. Vụ cháy đã khiến một học sinh lớp 6 của trường tử vong.

Sau vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã ký công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân; đồng thời giao UBND TP Hà Nội hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và sớm ổn định lại việc dạy, học của nhà trường.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, bảo đảm an toàn PCCC tối đa tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc phổ thông; đồng thời đẩy mạnh giáo dục, thực hành kỹ năng PCCC cho học sinh, sinh viên. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan, địa phương khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về phòng chống cháy nổ để tránh lặp lại những hậu quả nghiêm trọng.