Sáng 27/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhằm kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTNLPTC trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TIẾN TÚ

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Minh Khương - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Trưởng đoàn; thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc KTNN và đại diện Ban Nội chính Trung ương, thành viên Đoàn công tác.

Về phía tỉnh Vĩnh Long có các đồng chí: Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Vĩnh Long...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Đoàn công tác - cho biết: Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, Đoàn công tác tổ chức buổi làm việc thường niên với địa phương để nắm bắt tình hình, theo dõi, giám sát công tác PCTNLPTC.

Trong kế hoạch công tác gửi tới Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung làm việc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC, trọng tâm là các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Sau buổi làm việc, Đoàn sẽ báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC.

Quang cảnh Hội nghị

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - cho biết, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 44 văn bản triển khai các nhiệm vụ; cũng như chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách có sơ hở, bất cập, chồng chéo để sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Sau hợp nhất tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh với 17 thành viên và đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, triển khai chương trình công tác, kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong kỳ, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực đối với 02 trường hợp; đưa 03 vụ việc và 01 vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện theo dõi, đôn đốc.

Đối với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 192 văn bản chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Quan tâm phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nhất là trách nhiệm của cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, xử lý vướng mắc về nhân sự, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại Hội nghị

Xử lý tồn đọng, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và kiểm soát quyền lực

Về xử lý các dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư, qua rà soát, tỉnh có 21 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách là 22.571,80 tỷ đồng, diện tích sử dụng là 1.333,6 ha. Đến nay, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư tiếp tục triển khai 16 dự án. Đối với 05 dự án còn lại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát, phân loại, xác định trách nhiệm và phương án xử lý từng dự án, nhất là các nội dung tồn đọng kéo dài hoặc vượt thẩm quyền của địa phương.

Về nhà, đất dôi dư, toàn tỉnh có 777 cơ sở cần xử lý, gồm 531 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 246 cơ sở do các cơ quan Trung ương thu hồi, chuyển giao về địa phương. Đến nay đã xử lý triệt để 662 cơ sở; còn 87 cơ sở đã thông báo cho thuê; 28 cơ sở mới tiếp nhận cuối tháng 11/2026. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bàn giao, tiếp nhận và phương án khai thác, đồng thời tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng để phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung 200 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và chuyển đổi vị trí công tác đối với 195 trường hợp.

Về kiểm soát quyền lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 03 kế hoạch và 02 quy định để cụ thể hóa 05 quy định của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, hoạt động tố tụng, thi hành án, xây dựng pháp luật và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, giám sát và ban hành thông báo kết luận. Tỉnh tiếp tục theo dõi việc khắc phục theo từng kết luận.

Đối với kết luận của thanh tra, kiểm toán, địa phương đã thực hiện nhiều nội dung, còn một số nội dung đang tiếp tục thực hiện, xử lý. Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, tỉnh không có nội dung phải thực hiện theo kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại Hội nghị

Phát huy vai trò giám sát để phát hiện và chấn chỉnh

Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã tiến hành 07 cuộc giám sát, 06 cuộc khảo sát chuyên đề, trong đó có nội dung về quản lý tài sản công sau sắp xếp và tình hình triển khai các công trình, dự án. Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kiến nghị xử lý nhiều vụ việc, tỷ lệ giải quyết sau kiến nghị đã đạt 97,7%.

Ban Thanh tra nhân dân các cấp cũng giám sát hàng trăm vụ việc và phát hiện một số vi phạm, chủ yếu là thiếu sót trong quản lý, thi công ở cơ sở, qua đó kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTNLPTC.

Quan tâm chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, các vụ án, vụ việc chậm xử lý; rà soát, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư sau sáp nhập tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn hạn chế, khuyết điểm và xử lý sai phạm theo đúng quy định.

Về hạn chế, khó khăn, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc, dự án có vướng mắc còn chậm; một số nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa hoàn thành; công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngoài khu vực nhà nước còn ít…

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nêu rõ, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính, đạo đức công vụ, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân.

Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa TNLPTC; kiểm soát quyền lực trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, tài nguyên và tài sản công. Kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và xử lý sai phạm đúng quy định. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nhất là trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; sắp xếp, xử lý và khai thác hiệu quả nhà, đất, trụ sở làm việc, tài sản công dôi dư sau hợp nhất tỉnh không để thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để làm rõ hơn, sâu sắc hơn các kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTNLPTC của tỉnh, đặc biệt là những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương đề cập đến một số vấn đề chính liên quan đến địa phương, trong đó, có việc KTNN được Quốc hội giao thực hiện kiểm toán xác định giá đất trong các dự án tồn đọng, vướng mắc, kéo dài. Theo đó, KTNN sẽ kiểm toán một số dự án trên địa bàn và báo cáo Quốc hội theo quy định. Để xử lý các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tỉnh cần giao rõ đầu mối rà soát giá đất và báo cáo UBND tỉnh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác PCTNLPTC một cách đầy đủ, kịp thời của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành chỉ thị, trong đó chú trọng đến việc phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận việc chủ động, nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTNLPTC để hoạt động và tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chuyển hồ sơ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc và thu hồi tài sản. Tỉnh ủy,Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nhất trí với những hạn chế đã được Tỉnh ủy Vĩnh Long nêu ra, đồng thời yêu cầu địa phương cần quan tâm khắc phục. Cụ thể là tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Bộ Chính trị… thành văn bản triển khai; đẩy mạnh công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên; công tác chuyển đổi vị trí, việc làm; công tác thanh tra, kiểm tra; tiến độ giải quyết một số dự án, vụ việc; việc quản lý, xử lý các công trình, dự án tồn đọng; một số kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chậm thực hiện.

Đồng chí Lê Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Đoàn công tác đề nghị địa phương quan tâm tập trung triển khai, tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chỉ đạo để xây dựng kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp, rõ về thời hạn để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC…

Thứ ba, đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp về PCTNLPTC, ưu tiên tăng cường kiểm soát quyền lực, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, lãnh đạo.

Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nhận diện các nguy cơ TNLPTC, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như lĩnh vực đất đai, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản tài chính công.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý dứt điểm đối với 115 cơ sở nhà đất dôi dư.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng Nhân dân các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thứ bảy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa liêm chính trong bộ máy chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo hướng "6 rõ", chuyển từ hậu kiểm sang chủ động nhận diện cảnh báo phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa…

Thứ tám, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; chủ động rà soát, bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thứ chín, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, KTNN.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Đoàn công tác sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo giám sát, gửi Ban Thường vụ trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu đáp từ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh công tác PCTNLPTC luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các Tổ công tác, Đoàn kiểm tra để rà soát lại các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhằm giải quyết triệt để. Tỉnh cũng quan tâm đến công tác PCTNLPTC, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát qua nhiều đoàn, nhiều cấp để phát hiện từ sớm, từ xa, phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện, nếu có khó khăn sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương, phương châm của Tỉnh ủy là kiên quyết không để dự án tồn đọng, kéo dài, tránh lãng phí. Từ nay đến 31/12/2026, địa phương sẽ khó đảm bảo xử lý 100% tài sản dôi dư; đấu giá tài sản cũng không khả thi... Song, địa phương sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp để xử lý nhằm đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí…/.