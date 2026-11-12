Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa thăm và làm việc tại Cộng hòa Belarus

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lan Phương

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN Việt Nam cùng lãnh đạo, đại diện các đơn vị chuyên môn của Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và định hướng hoạt động của mỗi cơ quan; đồng thời thảo luận về tiềm năng, triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus Vasily Gerasimov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao. Trong đó, hai bên chú trọng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thông tin về những vấn đề cùng quan tâm. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus Vasily Gerasimov ký lại Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Lan Phương

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus Vasily Gerasimov đã ký lại Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Việc ký lại văn kiện góp phần duy trì khuôn khổ hợp tác song phương, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác chuyên môn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho ông Vasily Gerasimov, ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Ngay sau cuộc làm việc song phương, KTNN Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus tổ chức Hội nghị chuyên môn, tập trung trao đổi các nội dung cùng quan tâm, trong đó có hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus Vasily Gerasimov cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lan Phương

Cũng trong ngày 12/11, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở Quảng trường Chiến thắng; tham gia trồng cây hữu nghị và khánh thành biển lưu niệm tại khu vực của Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus trong Công viên Chiến thắng. Đoàn cũng đến thăm Bảo tàng Nhà nước Belarus về Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chuyến thăm và làm việc tại Belarus là dịp để KTNN Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus tăng cường trao đổi về định hướng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời xác định những lĩnh vực hợp tác phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động kiểm toán công trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao./.