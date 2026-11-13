Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc song phương với Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Terekhov

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lan Phương

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Belarus, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trong đó có sự ủng hộ quý báu của nhân dân Belarus đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau hơn 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025, hợp tác Việt Nam - Belarus đang đứng trước những cơ hội và động lực phát triển mới. Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng hai bên cần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung cho nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai nước đã tổ chức 16 khóa họp Ủy ban liên Chính phủ và tích cực triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 80,8 triệu USD, tăng 35,1%; trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 89,67 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước. Belarus hiện có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 32,2 triệu USD. Những kết quả này cho thấy dư địa hợp tác thương mại, đầu tư và sản xuất chung giữa hai nước còn rất lớn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Phương

Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Kiểm toán nhà nước Việt Nam đến thăm Belarus, đồng thời nhấn mạnh hai nước có nền tảng hữu nghị lâu dài, cần tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp. Trên cương vị Trưởng đoàn phía Belarus trong Ủy ban liên Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thương mại, đẩy mạnh xuất nhập khẩu tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Ông khẳng định các doanh nghiệp Belarus sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực như sản xuất phương tiện vận tải, hóa dược phẩm và nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, trong tháng 12/2026, Belarus dự kiến tổ chức Triển lãm hàng hóa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Belarus. Đây sẽ là dịp để quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động nắm bắt cơ hội, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Aleksandr Terekhov. Ảnh: Lan Phương

Trao đổi về hợp tác kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, ngày 12/11, Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát nhà nước Cộng hòa Belarus đã ký lại Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về hoạch định chiến lược, phát triển tổ chức, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán. Hai bên cũng tập trung trao đổi về ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.

Đánh giá cao tinh thần hợp tác cởi mở, thực chất và những kinh nghiệm chuyên môn được chia sẻ, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Belarus phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; trong đó, chú trọng tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Phó Thủ tướng Aleksandr Terekhov bày tỏ mong muốn hai cơ quan kiểm toán nhà nước tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ quan hữu quan của mỗi nước nâng cao hiệu quả quản lý, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại, thương mại và đầu tư.

Hai bên tin tưởng quan hệ Việt Nam - Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển, thịnh vượng của hai nước và hạnh phúc của nhân dân hai nước./.