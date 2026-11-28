Chiều 28/11, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi Võ Đoàn cho biết, mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh, nhất là sông Vệ và Trà Câu trên mức báo động 3 từ 0,56-0,68m. Toàn tỉnh có 1.691 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt và sạt lở.