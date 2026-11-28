Tổng Kiểm toán nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long
Sáng 27-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhằm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/tong-kiem-toan-nha-nuoc-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-vinh-long-64942