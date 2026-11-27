Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

Đó là đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khi làm việc với KTNN khu vực IX vào chiều 27/11, tại tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Về phía KTNN khu vực IX có Kiểm toán trưởng Trương Đức Thành; các Phó Kiểm toán trưởng và toàn thể công chức, người lao động của đơn vị.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Kiểm toán trưởng Trương Đức Thành cho biết: Từ năm 2008 đến nay, KTNN khu vực IX đã chủ trì thực hiện và hoàn thành 100 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác 44.601,7 tỷ đồng. Trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 2.472,5 tỷ đồng, giảm chi 12.236,3 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 29.892,9 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị tính chung giai đoạn 2008-2025 là 95,3%. Tính đến ngày 1/10/2026, tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2025 tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long đã tăng từ 62,4% lên 90,1%.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN dự Hội nghị.

Kiến nghị xử lý tài chính, xử lý khác năm 2026 đạt 10.311,2 tỷ đồng

Năm 2026, đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì 9 cuộc kiểm toán, tập trung vào ngân sách địa phương, đầu tư công, công tác quản lý thuế, chi mua sắm và đầu tư cho các cơ sở y tế công lập, kinh phí các trường đại học, cao đẳng công lập cùng 1 cuộc kiểm toán hoạt động dự án phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại Vĩnh Long. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn thành 9 cuộc kiểm toán.

Kết quả năm 2026, đơn vị kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác 10.311,2 tỷ đồng, gồm tăng thu ngân sách 246,6 tỷ đồng, giảm chi 4.771,4 tỷ đồng và xử lý khác 5.293,2 tỷ đồng, bằng 45,4% so với số kiến nghị xử lý tài chính, xử lý khác giai đoạn 2021–2025 (số tiền 22.725 tỷ đồng). Đơn vị kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, hủy bỏ 72 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý chưa phù hợp; kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 30 đơn vị.

Đáng chú ý, KTNN khu vực IX đã có 3 văn bản chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra Bộ Công an (272 doanh nghiệp) và qua 3 cuộc kiểm toán đợt 3, các đoàn kiểm toán đã phát hiện 3 nhóm dấu hiệu vi phạm pháp luật: Dấu hiệu hình thành hệ sinh thái trong và ngoài nước, gồm 1 tập đoàn đa quốc gia, các công ty con và đối tác, có quan hệ bất thường trong nhập khẩu, cung ứng thuốc, ghi nhận che giấu bản chất giao dịch nhằm lẫn tránh thuế thu nhập doanh nghiệp. Dấu hiệu liên kết trong nước nhằm nâng giá thiết bị, hóa chất cung cấp cho các cơ sở y tế công lập. Dấu hiệu bất thường về giá của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị, hóa chất y tế, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Đơn vị đang trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN về việc chuyển thông tin các vụ việc có nghi vấn vi phạm pháp luật đối với chuyên đề y tế 3 tỉnh sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

7 điểm đổi mới trong tổ chức hoạt động kiểm toán năm 2026

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, chủ động thiết lập quan hệ phối hợp công tác với cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương 3 tỉnh.

Công tác lập kế hoạch kiểm toán hằng năm và trung hạn có nhiều đổi mới, bảo đảm tính chủ động, khoa học và bám sát lực dẫn, vấn đề có rủi ro.

Công tác khảo sát, thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán, cuộc kiểm toán được cải tiến phương pháp kiểm toán theo hướng hiệu quả, thực chất.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ được tăng cường theo hướng chi tiết, bám sát từng nhiệm vụ cụ thể được giao, từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác tổ chức thực hiện kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động kiểm toán lĩnh vực thuế, đạt được một số kết quả nhất định.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt.

Công tác lập, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Quang cảnh Hội nghị.

4 nhóm định hướng hoạt động thời gian tới

Ông Trương Đức Thành cho biết, thời gian tới, KTNN khu vực IX tập trung 4 định hướng:

Một là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm toán, nhất là các lĩnh vực hải quan, dự án đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan tổng hợp tài chính.

Hai là, chủ động chuẩn bị kiểm toán từ sớm, từ xa, phân tích dữ liệu, đưa ra nhận định ngay từ khâu lập kế hoạch để giai đoạn kiểm toán chỉ tập trung làm rõ những nhận định đánh giá trước.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức kiểm toán, cách làm sáng tạo trên cơ sở kết hợp sử dụng thông tin, dữ liệu của đơn vị với ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu trên nền tảng số để gia tăng hiệu quả, năng suất làm việc so với phương pháp kiểm toán truyền thống.

Bốn là, đẩy mạnh nắm bắt thông tin, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của các đơn vị được kiểm toán để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm toán nhằm cảnh báo, ngăn ngừa từ sớm, từ xa.

4 nhóm đề xuất với lãnh đạo Kiểm toán nhà nước

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, KTNN khu vực IX đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét 4 nhóm nội dung:

KTNN xem xét phối hợp làm việc với Bộ Tài chính để có cơ chế phân cấp, phân quyền cho các đoàn kiểm toán được truy cập dữ liệu lớn của các ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước và mạng đấu thầu quốc gia phục vụ cho hoạt động kiểm toán, qua đó rút ngắn thời gian cấp tài khoản truy cập vào hệ thống dữ liệu. Khi có yêu cầu từ các đoàn kiểm toán, chẳng hạn như hiện tại, theo thông tin trao đổi của Kho bạc Nhà nước khu vực thì thời gian phối hợp xử lý và trình cấp quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đoàn kiểm toán, và mỗi đoàn phạm vi phân quyền xem và kết xuất dữ liệu hệ thống theo thời gian thực liên quan đến nội dung và phạm vi kiểm toán của các cuộc kiểm toán. Hiện tại đoàn kiểm toán chỉ được phân quyền xem và kết xuất dữ liệu trong kho dữ liệu lưu trữ của hệ thống.

Bổ sung các nhân sự còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao cho KTNN khu vực IX, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong toàn ngành; tiến tới tổng hợp, chuẩn hóa kinh nghiệm và xây dựng thư viện dùng chung của từng lĩnh vực kiểm toán…; từng bước phát triển mô hình kiểm toán dựa trên dữ liệu, kiểm toán từ xa và cảnh báo rủi ro.

Tạo điều kiện cho KTNN khu vực IX tiếp tục được trang bị phần mềm, thiết bị phù hợp theo từng nhóm công việc; đầu tư trang bị bản quyền chính thức các phần mềm chuyên ngành và văn phòng phiên bản mới như AutoCAD, Microsoft Office 365 có tích hợp AI hoặc các phương án công nghệ thay thế phù hợp; trang bị máy tính có cấu hình tốt đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu lớn, phức tạp, đa nhiệm, qua đó vừa nâng cao hiệu suất làm việc của kiểm toán viên, vừa bảo đảm tuân thủ đúng quy định về sở hữu trí tuệ và an toàn, an ninh thông tin.

Tại Hội nghị, một số ý kiến tham luận của đơn vị đã làm rõ và sâu sắc hơn việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào hoạt động kiểm toán; cũng như tham luận về tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán…

Đánh giá cao cách làm hay, sáng tạo của KTNN khu vực IX

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo, đi tiên phong của Kiểm toán nhà nước khu vực IX trong nghiên cứu, ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán, đặc biệt là những dấu ấn nổi bật trong năm 2026 ở các chuyên đề quản lý thuế và mua sắm trang thiết bị y tế.

Trên cơ sở thực tiễn và các kiến nghị tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: “Tôi rất mừng là các công chức, kiểm toán viên đã nhận thức được cần phải đánh giá rủi ro, từ khâu lập kế hoạch, cũng như thực hiện kiểm toán. Hiện nay, chúng ta rất cần một khung đánh giá rủi ro, bao gồm: định dạng được rủi ro chính sách; hệ thống chỉ tiêu để nhận diện rủi ro; thông tin đầu vào từ các đối tượng có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá và kiểm chứng kết quả đánh giá rủi ro. Đó là 4 thành tố cốt lõi của một khung đánh giá rủi ro”.

Tuy nhiên, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, trong mỗi lĩnh vực khác nhau thì có những rủi ro khác nhau. Vì vậy, từ khung đánh giá rủi ro chung ấy, cần phải kết hợp với các yếu tố cấu thành trong từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng được một hệ thống đánh giá rủi ro riêng.

Lãnh đạo KTNN đã chỉ đạo Vụ Chính sách nghiên cứu một khung đánh giá rủi roc hung, trên cơ sở đó sẽ có các hướng dẫn phân tích, đánh giá rủi ro của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể giúp nhận diện được các rủi ro, nguy cơ gian lận, vi phạm trong từng lĩnh vực sát với thực tiễn.

Đánh giá về đóng góp của đơn vị, Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ, gần 20 năm qua, KTNN khu vực IX đã thực hiện khoảng 100 cuộc kiểm toán, qua đó có kiến nghị xử lý tài chính và xử lý khác tổng số tiền khá lớn, gần 45.000 tỷ đồng.

Năm 2026 - năm đầu tiên chính quyền địa phương 02 cấp vận hành, cùng với việc chịu nhiều tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy, phân chia lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc KTNN, song KTNN khu vực IX đã nỗ lực đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện 9 cuộc kiểm toán, đến nay, đơn vị đã phát hành báo cáo của 07 cuộc, còn 02 cuộc đang trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến của các đơn vị được kiểm toán. Sơ bộ kết quả kiến nghị xử lý tài chính cũng rất tích cực, hơn 10.000 tỷ đồng, bằng hơn 45% của cả giai đoạn 2021-2025.

Qua đó cho thấy, đơn vị đã làm rất quyết liệt, làm đến cùng và làm có kết quả thực sự. Đơn vị cũng rất quan tâm đến việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách với số văn bản được kiến nghị lên tới 72 văn bản; đồng thời, kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các báo cáo kiểm toán.

Đặc biệt, Lãnh đạo KTNN rất ấn tượng với minh chứng điển hình 03 vụ việc KTNN khu vực IXcung cấp hồ sơ chuyển thông tin sang cơ quan điều tra. Chính từ cách làm rất sáng tạo, hiệu quả của đơn vị, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Lãnh đạo KTNN đã chỉ đạo các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực triển khai nhiệm vụ với phương thức và cách làm tương tự.

Dự kiến năm nay, KTNN chuyển hồ sơ của 21 vụ việc sang cơ quan điều tra và đến thời điểm này đã chuyển 19 vụ việc, còn 2 vụ việc nữa sẽ được chuyển trong thời gian tới. Chưa năm nào KTNN chuyển nhiều vụ việc như vậy. Với tinh thần trách nhiệm rất cao với đất nước, từ cuộc kiểm toán mua sắm trang thiết bị y tế và hóa chất, chúng ta đã đi sâu, mở rộng xem bản chất trang thiết bị y tế và hóa chất đã được mua với giá nào, giá tới bệnh viện đã biến đổi ra sao khi qua các khâu trung gian và kết quả chúng ta đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra…

Chú trọng triển khai nhiệm vụ năm 2027

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ghi nhận, biểu dương trách nhiệm, sự sáng tạo và làm việc hiệu quả của KTNN khu vực IX, đồng thời nhấn mạnh, năm 2027, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề đối với KTNN nói chung và KTNN khu vực IX nói riêng. Kinh tế đất nước ngày càng đi lên, nguồn lực huy động sử dụng cho phát triển nhanh và chuyển đổi số rất khổng lồ. Vì thế, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật có nguy cơ tăng theo quy mô của nền kinh tế, quy mô ngân sách đầu tư công và việc sử dụng các nguồn lực công cho phát triển.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh: “Đề nghị các đồng chí trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của KTNN khu vực IX để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và cảnhững nhiệm vụ đột xuất với phương châm đề cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và và hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, minh bạch, khách quan và hiệu quả; có sản phẩm cụ thể và bám sát địa bàn, điều kiện thực tiễn của khu vực để chủ động đề xuất các nội dung, nhiệm vụ kiểm toán, nhất là những vấn đề tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vi phạm trong các hoạt động quản lý ngân sách nhà nước, tài sản, tài chính công”…

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị đơn vị cần quan tâm đến tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán. KTNN đã thành lập phòng tổng hợp và kiểm soát chất lượng tại các đơn vị để tập trung kiểm soát chất lượng độc lập. Kiểm toán trưởng cần bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng lưu ý, kết luận, kiến nghị kiểm toán trước hết phải đúng pháp luật. Kết luận đúng bản chất, khách quan, không bỏ lọt hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, kết luận kiểm toán cũng phải đảm bảo tính khả thi. Kiểm toán phải làm hết trách nhiệm, hết quyền lực khi thực hiện nhiệm vụ. KTNN quan hệ mật thiết, chặt chẽ với đơn vị được kiểm toán, thế nhưng phải giữ nguyên tắc của làm việc Ngành để đảm bảo tính độc lập./.