Tổng kiểm soát xe khách, xe tải: Những vi phạm nào bị CSGT Lâm Đồng xử lý?

Kiểm tra từ giấy tờ xe khách, xe tải đến điều kiện an toàn phương tiện

Ngày 28/10, ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại vòng xoay Tôn Đức Thắng – Hùng Vương, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, Tổ CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức dừng các phương tiện vận tải hàng hóa để kiểm tra theo quy định.

Tại điểm kiểm tra, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn tài xế xuất trình giấy tờ liên quan và tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện. Trong quá trình kiểm tra người điều khiển phương tiện, CSGT tập trung vào các vi phạm liên quan đến giấy phép lái xe như không phù hợp với loại phương tiện điều khiển, hết hạn, bị trừ hết điểm, bị tẩy xóa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Việc chấp hành các quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải đối với người điều khiển phương tiện cũng được chú trọng kiểm tra theo quy định.

Tổ CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng lập chốt ở vòng xoay Tôn Đức Thắng – Hùng Vương.

Trao đổi với Người Đưa Tin về đợt kiểm tra, Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Phó đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc kiểm tra, kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Theo Trung tá Quang, việc kiểm tra cần được thực hiện đồng bộ, tập trung vào những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, khai thác dữ liệu đăng ký xe, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình và tình hình hoạt động thực tế để phục vụ công tác quản lý, kiểm soát phương tiện.

Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ra hiệu lệnh dừng xe.

Thông tin, hình ảnh vi phạm do tổ chức, cá nhân cung cấp cũng được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định các phương tiện, doanh nghiệp thường xuyên hoạt động, từ đó bố trí lực lượng kiểm soát vào những khung giờ, địa bàn có nguy cơ cao.

Cách làm này góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời hỗ trợ phát hiện những vi phạm khó nhận diện nếu chỉ kiểm tra trong một thời điểm nhất định.

Phát hiện nhiều vi phạm trong đợt tổng kiểm soát xe vận tải

Ở góc độ doanh nghiệp, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phùng Thị Thu Nga, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách Trung Nga cho biết: "Trong đợt kiểm soát xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách của lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần không vì áp lực thời gian, doanh thu hay số chuyến mà xem nhẹ an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe; tổ chức nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy trình trước khi xuất bến; phát huy hiệu quả công tác giám sát hành trình và kịp thời chấn chỉnh những hành vi chưa đúng quy định".

CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nói về việc bố trí bến bãi, điểm đón trả khách và nơi đậu đỗ phương tiện. Bà Nga cho hay, đối với phương tiện chờ xuất bến hoặc sau khi hoàn thành chuyến đi, công ty yêu cầu lái xe đậu đỗ đúng nơi quy định, không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông, không đón trả khách sai địa điểm.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Quang, việc tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải cần gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý phương tiện, bố trí người điều khiển đủ điều kiện và duy trì các tiêu chuẩn an toàn trong suốt quá trình hoạt động. Đối với lái xe, việc tuân thủ quy định pháp luật không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hành khách, hàng hóa và những người cùng tham gia giao thông.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra giấy tờ phương tiện giao thông.

Các lỗi vi phạm được phát hiện gồm: không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện; kinh doanh vận tải nhưng không có giấy vận tải theo quy định; không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không sát mép đường và khi ra khỏi vị trí dừng xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng ghi nhận 2 trường hợp không thắt dây an toàn, gồm một tài xế xe tải và một trường hợp trên xe khách, với tổng số tiền phạt 1,8 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 2 giấy phép lái xe. Một trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định cũng bị xử lý, với mức phạt 3 triệu đồng và tạm giữ giấy đăng ký xe.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra xe khách.

Theo ghi nhận, trong quá trình kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 3 đã tạm giữ tổng cộng 6 giấy phép lái xe và 1 giấy đăng ký xe liên quan đến các trường hợp vi phạm được phát hiện.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và hành lang an toàn giao thông. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách các tuyến đường, khu vực, địa bàn thường xuyên phát sinh vi phạm; xác định rõ các điểm, khu vực có nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, kiểm tra, xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo thẩm quyền; tập trung vào các tuyến giao thông huyết mạch, đường đèo dốc, khu vực giáp ranh và địa bàn du lịch trọng điểm; kiên quyết xử lý các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, lập bến "cóc", xe "dù" và các hành vi vi phạm khác.