Tổng kết Viện Nghiên cứu Phật học VN nhiệm kỳ IX: Đã in 30 tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Phó Văn phòng II Trung ương; chư vị thành viên Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN; đại diện các Phân viện, Trung tâm thuộc Viện.

Tham dự còn có ông Phạm Ngọc Chuyên, đại diện Ban Tôn giáo Chính Phủ; đông đảo Phật tử các đạo tràng.

Hòa thượng Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN cho biết, sự nghiệp nghiên cứu, phiên dịch và truyền bá kinh điển luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động của Viện.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, các Phân viện, Trung tâm trực thuộc cùng đội ngũ Tăng Ni, học giả và các nhà nghiên cứu, Viện đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng. Nổi bật là công trình Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam - một Phật sự mang ý nghĩa lịch sử và học thuật lâu dài. Kế thừa thành quả 18 tập của nhiệm kỳ trước, Viện tiếp tục bổ sung 12 tập, nâng tổng số lên 30 tập theo kế hoạch xuất bản cuối nhiệm kỳ.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng hội nghị, Hòa thượng Thích Gia Quang, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội cho biết trên nền tảng những thành quả đã được vun đắp, Viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chú trọng đào tạo đội ngũ kế thừa và hoàn thiện những công trình kinh điển có giá trị lâu dài đối với Giáo hội và dân tộc. "Dù ở bất kỳ cương vị nào, tâm nguyện chung của chúng ta vẫn là góp phần gìn giữ kho tàng giáo pháp của Đức Phật, phát triển trí tuệ Phật học và phụng sự lợi ích của số đông.", Hòa thượng khắng định.

Theo video báo cáo tại hội nghị, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN đã tiếp tục phát huy truyền thống học thuật, kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, phiên dịch, trước tác, hiệu chú và xuất bản kinh điển Phật giáo; tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Với tinh thần trách nhiệm và tâm nguyện phụng sự Đạo pháp, chư tôn đức lãnh đạo Viện, các Phân viện, Trung tâm trực thuộc cùng đội ngũ học giả, nhà nghiên cứu đã tích cực triển khai nhiều chương trình Phật sự, từng bước khẳng định vai trò của Viện trong sự nghiệp phát triển nền học thuật Phật giáo Việt Nam.

Theo đó trong nhiệm kỳ, Viện đã tập trung biên tập và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; biên soạn, phiên dịch, xuất bản sách Phật học, tạp chí và các ấn phẩm nghiên cứu Phật học; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; đào tạo và phát triển nhân lực; tích cực triển khai Dự án xây dựng hội trường quy mô 1.000m² và tôn tượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại Viện Đại học Nava Nalanda (bang Bihar, Ấn Độ) với tổng kinh phí dự kiến 25-30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, cúng dường...

Thượng tọa Thích Nhật Từ trình phương hướng hoạt động

Về phương hướng nhiệm kỳ X, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phiên dịch và ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; nâng cao chất lượng nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học; phát triển hoạt động trước tác, dịch thuật và xuất bản Phật học; nâng cao chất lượng các tạp chí và ấn phẩm nghiên cứu; bảo tồn di sản và chuyển đổi số tư liệu Phật giáo; mở rộng hợp tác học thuật trong nước và quốc tế; kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn điểm lại những thành tựu nổi bật của Viện, đặc biệt nhấn mạnh về công trình biên dịch và ấn hành bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, kết tinh biết bao trí tuệ, tâm huyết và công sức của chư tôn đức cùng các nhà nghiên cứu.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng toàn thể thành viên của Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, dốc trọn tâm lực, trí lực và nghị lực để hoàn thành thắng lợi các chương trình Phật sự đã đề ra. "Nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết nhất là tập trung hoàn tất toàn bộ bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam theo đúng kế hoạch.", Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo.

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN và Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của Viện trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu đúc kết

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi lời tri ân đến Trung ương Giáo hội đã có những chỉ đạo kịp thời để Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Hòa thượng kỳ vọng trong nhiệm kỳ tiếp theo, các thành viên của Viện sẽ đoàn kết, đồng lòng và phụng sự với tinh thân vô ngã, góp phần đưa nền học thuật và nghiên cứu của Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững.

Hòa thượng Thích Minh Thành phát biểu cảm tạ

Hội nghị tổng kết khép lại sau phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh hội nghị