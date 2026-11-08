Tổng kết và trao giải phần thi trực tiếp 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Lâm Đồng

Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận, biểu trưng cho 3 em học sinh xuất sắc nhất tại phần thi trực tuyến Cụm 1

Sau các vòng tranh tài gay cấn, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc ở các cụm thi. Cụ thể, tại phần thi trực tiếp Cụm 2 diễn ra ngày 8/11, có 18 học sinh được khen thưởng. Trong đó, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Nữ Phương Vy (lớp 8D Phước Lộc, phường Phước Hội).

Trước đó, tại phần thi trực tiếp Cụm 1 diễn ra ngày 7/11, Ban tổ chức đã vinh danh 21 học sinh. Trong đó, em Nguyễn Ngọc Hoài An (lớp 9/7, Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phan Rí Cửa) xuất sắc giành giải nhất.

Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận, biểu trưng cho 3 em học sinh xuất sắc nhất tại phần thi trực tuyến Cụm 2

Bên cạnh các phần thi trực tiếp, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 6 tập thể nhà trường đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hưởng ứng vòng thi trực tuyến, gồm các trường TH & THCS: Tiến Thành (phường Tiến Thành), Thuận Quý (xã Tân Thành), Tân An (phường La Gi); Phú Lạc (xã Liên Hương), Vĩnh Hảo, Lý Tự Trọng (xã Vĩnh Hảo). Đồng thời vinh danh 200 thí sinh ưu tú tại phần thi trực tuyến/vòng thi cấp cụm xã, phường, đặc khu.

Các đại biểu chúc mừng thành tích của 100 em học sinh tham gia phần thi trực tiếp Cụm 2

Cũng trong khuôn khổ sự kiện diễn ra trong 2 ngày (7 - 8/11), Ban tổ chức đã trao tặng 30 chiếc xe đạp và 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh trên địa bàn nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao học bổng cho các em học sinh

Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Xuân Đoài, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 kỳ vọng, sau cuộc thi, mỗi em học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, tích cực lan tỏa những kiến thức đúng đắn, thông điệp ý nghĩa về biển, đảo đến gia đình, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Học sinh tham gia tại cuộc thi

Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tin tưởng, cuộc thi sẽ tiếp tục là dịp ươm mầm, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, ngày 28/11/2026 sẽ diễn ra vòng thi cấp tỉnh với 100 em có thành tích xuất sắc ở vòng thi cấp cụm, xã, phường, đặc khu.