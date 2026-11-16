Tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật hát Xẩm xã Yên Từ mở rộng lần thứ I, năm 2026

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt giải A tại liên hoan.

Đến dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh; lãnh đạo xã Yên Từ; lãnh đạo các xã, phường Yên Mạc, Đồng Thái, Yên Thắng; đại diện các câu lạc bộ tham gia Liên hoan…

Các đại biểu dự buổi tổng kết liên hoan.

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của 15 Câu lạc bộ, Đội văn nghệ với 42 tiết mục được dàn dựng công phu. Bên cạnh lực lượng nòng cốt của xã Yên Từ, liên hoan còn có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật tiêu biểu đến từ các xã, phường trong và ngoài tỉnh hưởng ứng. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, các CLB hát Xẩm.

Tiết mục hát “xẩm chợ Lồng” do các thành viên Câu lạc bộ hát xẩm chợ Lồng trình diễn.

Liên hoan năm nay được đánh giá đồng đều về chất lượng nghệ thuật. Các đoàn đã có sự đầu tư nghiêm túc từ trang phục, đạo cụ đến nghệ thuật biểu diễn… Nhiều tiết mục đã khai thác và thể hiện xuất sắc những làn điệu Xẩm cổ truyền đặc trưng như: Thập ân, Tàu điện, Xẩm chợ, Chênh bòng, Trống quân, Huế tình, Sa mạc, Ba bậc...

Nhiều tác phẩm đã được đặt lời mới nhưng vẫn giữ đúng làn điệu, giữ được chất của Xẩm. Sự tiếp nối giữa các thế hệ được thể hiện trên sân khấu minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản hát Xẩm trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt giải B tại liên hoan.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã lựa chọn được 26 tiết mục xuất sắc và 02 giải cá nhân tiêu biểu để trao giải. Bao gồm: 12 giải C; 7 giải B; 7 giải A và 2 giải cá nhân cho diễn viên cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham dự Liên hoan.

Quang cảnh buổi tổng kết liên hoan.

Thành công của Liên hoan là tiền đề quan trọng để xã Yên Từ tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn, duy trì và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035; đưa phong trào hát Xẩm ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa cơ sở.