Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Trung Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, Nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình công diễn, tổng kết và trao giải Hội thi Tiếng hát Nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Diễn ra từ ngày 2-6/11, hội thi thu hút 86 đội với 258 tiết mục, 1.590 thí sinh tham gia.

Các tiết mục thi diễn thuộc nhiều thể loại: đơn ca, song ca, ca múa, ca cổ, đờn ca tài tử…, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mái trường và hình ảnh người thầy.

Tiết mục văn nghệ chào mừng "Việt Nam tinh hoa" do tốp ca múa đơn vị Xã Nguyễn Phích biểu diễn.

Phát biểu tổng kết hội thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban tổ chức hội thi, đánh giá cao tinh thần hưởng ứng, sự đầu tư nghiêm túc của các đơn vị. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo, kết hợp hài hoà giữa nội dung và hình thức.

"Hội thi đã thành công rực rỡ trong việc tạo dựng sân chơi văn hoá, nghệ thuật bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết và chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ nhà giáo", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Các tiết mục đặc sắc được lựa chọn công diễn trong đêm tổng kết, trao giải hội thi.

Điểm nổi bật của hội thi là việc khai thác hiệu quả chất liệu nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là ca cổ và đờn ca tài tử Nam Bộ. Tiêu biểu như các tiết mục: “Khởi nguồn khát vọng”, “Vầng trăng tri kỷ”, “Sáng mãi niềm tin”, “Mở cõi phương Nam”, “Người giáo viên nhân dân”... Qua đó, góp phần đưa những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương lan toả sâu rộng trong môi trường học đường.

Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), hội thi không chỉ tôn vinh tài năng nghệ thuật của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục, mà còn bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp, tình yêu quê hương và ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trao giải A cho các tiết mục xuất sắc.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tạ Trung Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện trao giải B.

Tại đêm công diễn, tổng kết, Ban tổ chức đã trao 100 giải cho các tiết mục xuất sắc, gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Ở giải tập thể, 28 đơn vị xuất sắc đã được vinh danh (4 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 10 giải Khuyến khích). Trong đó, 4 giải A tập thể thuộc về các đơn vị: Phường Bạc Liêu, phường An Xuyên, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Nguyên trao 4 giải A cho các tập thể xuất sắc nhất hội thi.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh trao giải B cho các tập thể xuất sắc.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 đã khép lại nhưng những giai điệu tự hào và dư âm tinh thần tích cực sẽ tiếp tục lan toả, trở thành động lực nuôi dưỡng tình yêu nghề, tinh thần đoàn kết trong đội ngũ nhà giáo tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị đạt giải tại hội thi.