Tổng kết và trao giải Đá cầu và Điền kinh - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026

Ban Tổ chức Giải trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nội dung đồng đội nam môn đá cầu.

Giải Đá cầu có hơn 100 VĐV đến từ 15 đơn vị, gồm ngành Công an và các xã, phường trong tỉnh. Giải quy tụ nhiều đơn vị có phong trào đá cầu phát triển, tạo nên sự cạnh tranh ở các nội dung thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và mang đến những trận cầu hấp dẫn.

Ban Tổ chức Giải trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nội dung đôi nam môn đá cầu.

Kết thúc Giải, ở các nội dung đồng đội nam và đôi nam, Huy chương Vàng (HCV) thuộc về các VĐV phường Nam Định, Huy chương Bạc (HCB) thuộc về các VĐV xã Hiển Khánh, Huy chương Đồng (HCĐ) thuộc về các VĐV phường Thành Nam. Ở nội dung đôi nam nữ, HCV và HCB thuộc về các VĐV phường Thiên Trường, HCĐ thuộc về các VĐV phường Nam Định. Nội dung đơn nam, HCV thuộc về VĐV phường Đông A, HCB thuộc về VĐV phường Thiên Trường, HCĐ thuộc về VĐV xã Nam Trực. Nội dung đơn nữ, HCV và HCB thuộc về các VĐV xã Bình Minh, HCĐ thuộc về VĐV xã Phát Diệm.

Ban Tổ chức Giải trao Cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao môn đá cầu.

Giải Điền kinh có sự tham gia của 19 đoàn với gần 100 VĐV đến từ ngành Công an và các xã, phường trong tỉnh. Chung cuộc, ở nội dung chạy 100m nam, HCV và HCĐ thuộc về các VĐV Công an tỉnh, HCB thuộc về VĐV xã Nam Trực. Nội dung chạy 400m nam, HCV thuộc về VĐV Công an tỉnh, HCB thuộc về VĐV phường Vị Khê, HCĐ thuộc về VĐV xã Thanh Sơn.

Ở nội dung chạy 800m nam, HCV thuộc về VĐV xã Xuân Trường, HCB thuộc về VĐV phường Tây Hoa Lư, HCĐ thuộc về VĐV Công an tỉnh. Nội dung chạy 1.500m nam, HCV và HCĐ thuộc về các VĐV Công an tỉnh, HCB thuộc về VĐV xã Giao Minh. Ở nội dung 5.000m nam, HCV thuộc về VĐV phường Nam Định, HCB thuộc về VĐV Công an tỉnh và HCĐ thuộc về VĐV xã Thanh Sơn.

Ban Tổ chức Giải trao Cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao môn điền kinh.

Ở nội dung 100m nữ, HCV thuộc về VĐV xã Giao Minh, HCB thuộc về VĐV xã Chất Bình, HCĐ thuộc về VĐV Công an tỉnh. Nội dung 400m nữ, HCV và HCĐ thuộc về các VĐV Công an tỉnh, HCB thuộc về VĐV phường Tây Hoa Lư. Ở nội dung 800m nữ, HCV thuộc về VĐV xã Thanh Sơn, HCB thuộc về VĐV xã Giao Minh, HCĐ thuộc về VĐV Công an tỉnh. Nội dung nhảy cao nữ, HCV thuộc về VĐV xã Trần Thương, HCB thuộc về VĐV Công an tỉnh và HCĐ thuộc về VĐV phường Nam Định.

Ở nội dung nhảy xa nữ, HCV thuộc về VĐV phường Nam Định, HCB thuộc về VĐV xã Chất Bình, HCĐ thuộc về VĐV Công an tỉnh. Nội dung đẩy tạ nam, HCV thuộc về VĐV xã Thanh Sơn, HCB thuộc về VĐV xã Gia Viễn, HCĐ thuộc về VĐV Công an tỉnh.

Các Giải Đá cầu và Điền kinh đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo quy định, bảo đảm an toàn, đúng điều lệ. Kết quả thi đấu góp phần tạo không khí sôi nổi tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.