Tổng kết và trao giải Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Dự tổng kết có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cuộc thi.

Các đại biểu dự tổng kết và trao giải.

Các đại biểu dự tổng kết và trao giải.

Vòng chung khảo Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 có chủ đề “Ý tưởng số - Lan tỏa sức mạnh số” được diễn ra trong 2 ngày, với 25 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm tham gia.

Tác giả và khán giả dự tổng kết và trao giải.

Tại vòng chung khảo, tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong thời gian từ 10-15 phút và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo trong thời gian 5 phút. Đa số các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện tốt nội dung thi của mình; nội dung thuyết trình tập trung vào các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về chuyển đổi số trên các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, cải cách hành chính, tổ chức xây dựng đảng.

Ban tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cuộc thi.

Đa số các ý tưởng, giải pháp, sáng kiến tham gia dự thi bảo đảm các quy định. Nội dung bản thuyết minh, video thuyết minh, phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của các tác giả, nhóm tác giả có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về chủ đề, lĩnh vực đã lựa chọn và cung cấp nhiều tư liệu, tài liệu minh chứng.

Cuộc thi đã phát hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác chuyển đổi số tại địa phương, cơ quan, đơn vị; là nguồn ý tưởng có giá trị để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tổng kết cuộc thi.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi, đồng chí Lò Minh Hùng biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các bộ phận phục vụ đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc thi. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực hết mình của 25 tác giả, nhóm tác giả đã mang đến cuộc thi những sản phẩm, ý tưởng chuyển đổi số chất lượng, ý nghĩa, có giá trị thực tiễn cao.

Phát huy kết quả đạt được từ cuộc thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và tham dự cuộc thi tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thử nghiệm, tối ưu hóa các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sớm đưa các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thành những sản phẩm hoàn chỉnh, có tính khả thi, giá trị thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả công việc và đời sống.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các xã, phường tiếp tục quan tâm, có cơ chế khuyến khích, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả thử nghiệm, tối ưu hóa các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, góp phần xây dựng chính quyền số tinh gọn, hiệu quả; thúc đẩy kinh tế số phát triển năng động; kiến tạo xã hội số an toàn, văn minh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đề xuất, hiến kế ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.

Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo về chuyển đổi số có tính khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sức lan tỏa và phong trào thi đua ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Vương Anh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả đạt giải nhất.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì cho các tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Vương Anh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La với sáng kiến "Nền tảng kiểm tra nội dung xấu độc trên không gian mạng bằng AI”; trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả Nguyễn Vương Anh, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Chương trình văn nghệ tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.