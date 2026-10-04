Tổng kết và trao giải Cuộc thi văn nghệ trực tuyến lần thứ II

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian phát động và tổ chức vòng thi trực tuyến, cuộc thi nhận được sự tham gia của 24/56 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với 24 tác phẩm được đầu tư nghiêm túc. Các đơn vị xây dựng nhiều tiết mục có nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, bám sát chủ đề cuộc thi, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần và truyền thống tốt đẹp của quê hương Cao Bằng trên không gian số. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện rõ bản sắc văn hóa địa phương, tiêu biểu như Bảo Lâm, Nguyên Bình, Phan Thanh, Lý Bôn và một số đơn vị khác.

Ban Tổ chức trao giải tài năng nhí cho thí sinh Nông Bảo An, xã Bảo Lâm.

Cuộc thi lần thứ II tiếp tục cho thấy khả năng lan tỏa của mô hình tổ chức hoạt động văn hóa trên nền tảng số. Qua hai lần tổ chức, cuộc thi ghi nhận sự gia tăng về mức độ tiếp cận và tương tác của công chúng. Lần thứ nhất đạt 5,1 triệu lượt xem, 605.400 người xem, 326.800 lượt tương tác và tổng thời lượng xem trên 933 ngày. Lần thứ hai đạt 5,2 triệu lượt xem, 643.100 người xem, 356.200 lượt tương tác và tổng thời lượng xem đạt 967 ngày 1 giờ. Các chỉ số chủ yếu đều tăng so với lần thứ nhất, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với hoạt động văn nghệ được tổ chức trên nền tảng số.

Đáng chú ý, cuộc thi cũng góp phần phát hiện nhân tố mới. Từ một tác phẩm của xã Bảo Lâm, Ban Tổ chức phát hiện một em thiếu nhi có năng khiếu nổi bật về biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Kết quả này cho thấy hoạt động văn hóa trên nền tảng số không chỉ tạo sân chơi, giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà còn góp phần phát hiện, khích lệ và tạo cơ hội để những năng khiếu trẻ được quan tâm, bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao giải nhất cho tiết mục “Song tấu sáo Mèo - đàn môi: Liên khúc tiếng gọi non cao”, xã Bảo Lâm.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho tiết mục “Song tấu sáo Mèo - đàn môi: Liên khúc tiếng gọi non cao”, xã Bảo Lâm; 1 giải nhì cho tiết mục “Trích đoạn trong nghi lễ cấp sắc 12 đèn của dân tộc Dao đỏ”, xã Nguyên Bình; 2 giải ba cho các tiết mục “Lễ đầy tháng của dân tộc Tày”, xã Lý Bôn và “Bản Mông ơn Đảng”, xã Phan Thanh. 8 giải khuyến khích được trao cho các tiết mục đến từ xã Bảo Lạc, Thạch An, Hòa An, Quảng Lâm, phường Nùng Trí Cao, xã Bạch Đằng, Canh Tân và Độc Lập.

Ban Tổ chức trao giải tài năng nhí cho thí sinh Nông Bảo An, xã Bảo Lâm; 2 giải bình chọn xuất sắc nhất cho tiết mục “Hai bên nội ngoại mừng đầy tháng cháu” (Lượn cọi đối đáp), xã Khánh Xuân và tiết mục đơn ca “Cao Bằng nơi ấy”, xã Lý Quốc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ cuộc thi được công diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng. Những lời ca, tiếng hát, điệu múa cùng các bộ trang phục truyền thống mang đến cho công chúng không gian nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.