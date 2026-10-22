Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả cuộc thi

Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu dự chương trình

Đại biểu dự chương trình

Các em học sinh tham dự chương trình

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận 223 mô hình, sản phẩm dự thi, tăng 52 sản phẩm, tương đương 30,4% so với năm 2025. Trong đó, lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập có 67 sản phẩm; sản phẩm thân thiện với môi trường có 59 sản phẩm; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 38 sản phẩm; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 39 sản phẩm; phần mềm tin học có 20 sản phẩm.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tham luận tại chương trình

Học sinh tham luận tại chương trình

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là các ý tưởng sáng tạo đa dạng, gắn với nhu cầu thực tiễn học tập, sinh hoạt và đời sống. Nhiều mô hình, sản phẩm tiếp cận các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn di sản văn hóa và khai thác nguồn dược liệu bản địa xứ Lạng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 26 mô hình, sản phẩm để trao giải gồm: 7 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 năm 2026.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho nhóm tác giả

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho nhóm tác giả

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong tổ chức, hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Để phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tiếp tục phát triển, đồng chí đề nghị các cấp, ngành nâng cao chất lượng công tác tổ chức, phối hợp triển khai cuộc thi. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đánh giá kết quả năm 2026, chủ động tham mưu kế hoạch tổ chức năm 2027; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn từ sớm để học sinh có thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm; bảo đảm việc đánh giá, xét giải khách quan, công khai, thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí yêu cầu ngành giáo dục tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và trải nghiệm sáng tạo gắn với chương trình học; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn nghiên cứu cho giáo viên, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề trong học tập, đời sống và sản xuất tại địa phương. Quá trình hướng dẫn phải phát huy tính chủ động, tư duy độc lập của học sinh. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ các tác giả sau cuộc thi thông qua hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kết nối các nhóm có sản phẩm triển vọng với chuyên gia, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để thử nghiệm, hoàn thiện và từng bước thương mại hóa các giải pháp có tiềm năng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà trường, gia đình và tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo; kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu của các em; mong muốn các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kiên trì hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm; các em chưa đoạt giải tích cực tiếp thu ý kiến góp ý, tích lũy kinh nghiệm để tham gia tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2027, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng, phối hợp triển khai, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ.