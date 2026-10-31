Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2026 được phát động và triển khai từ tháng 3-2026. Với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, nhà trường và sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được lan tỏa rộng, thu hút đông đảo các em học sinh hưởng ứng tham gia. Tính đến ngày 10-7-2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 221 mô hình, sản phẩm của 427 tác giả, đồng tác giả đến từ các cơ sở giáo dục của 57/124 xã, phường trong toàn tỉnh. Các mô hình, sản phẩm dự thi đều thể hiện sự tìm tòi, khám phá, khả năng quan sát và cách tiếp cận những vấn đề gần gũi trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên Hiệp các Hội Khoa học tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Đỗ Hùng Đức ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, địa phương, nhà trường và đặc biệt là tinh thần ham học hỏi, say mê nghiên cứu, sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng không chỉ tạo sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Để cuộc thi năm 2027 tiếp tục đạt kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia, tạo điều kiện để thanh thiếu niên, nhi đồng ở tất cả các địa bàn trong tỉnh được tiếp cận và hưởng ứng cuộc thi. Sở Khoa học và Công nghệ, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Đội và các nhà trường phát hiện, khuyến khích, hướng dẫn học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình, sản phẩm. Chú trọng những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn học tập, lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường và đời sống xã hội; quan tâm hỗ trợ các sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức cũng mong muốn các em thanh thiếu niên, nhi đồng tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá, mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới, biến kiến thức thành những sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2026. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia cuộc thi.

Ban Tổ chức cũng đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2027. Đây là bước khởi đầu để tiếp tục duy trì, phát triển phong trào sáng tạo trong trường học và cộng đồng, tạo động lực để các em học sinh mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nghiên cứu, chế tạo những mô hình, sản phẩm có giá trị thực tiễn.