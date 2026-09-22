- Sáng 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2026 và Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Sách hay, Sách quý” tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động tháng 4/2026 đến tháng 6/2026. Cuộc thi đã thu hút 364 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia với 28.458 bài dự thi tại vòng sơ loại cấp cơ sở. Qua chấm vòng sơ loại cấp cơ sở, có 293 bài dự thi vào vòng sơ khảo cấp tỉnh gồm 262 bài viết và 31 video clip.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các giáo viên và học sinh tham dự chương trình

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa” đã thu hút bài dự thi sáng tạo, giàu cảm xúc và có những ý tưởng thiết thực lan tỏa văn hóa đọc; Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Sách hay, Sách quý” tỉnh Lạng Sơn năm 2026 cũng tạo sân chơi bổ ích để các em vận dụng kỹ năng số, giới thiệu những cuốn sách hay, sách quý và lan tỏa văn hóa đọc trên môi trường số.

Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Lạng Sơn năm 2026 đã quyết định trao giấy chứng nhận cho 1 tập thể và 50 cá nhân có kết quả cao, đoạt giải tại cuộc thi. Đồng thời, lựa chọn 3 bài dự thi tiêu biểu, xuất sắc tham gia vòng chung kết toàn quốc và đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, đại biểu và các em học sinh đã được xem báo cáo (bằng clip phóng sự) về quá trình triển khai và đánh giá kết quả tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Cùng đó, gặp gỡ và giao lưu với học sinh tiêu biểu đã giành giải video clip xuất sắc nhất và giải khuyến khích bài viết trong khuôn khổ cuộc thi.

Sau phần giao lưu, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Các giải nhất thuộc về các em: Nguyễn Huyền Trang, lớp 5A4, Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Lương Văn Tri; Triệu Bích Hiệu, lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Tiến, xã Đoàn Kết; Hoàng Thị Trà My, học sinh lớp 11E1, Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nhất cho các thí sinh xuất sắc

Cùng đó, 2 giải clip xuất sắc nhất được trao cho em Nguyễn Vi Trúc Phương, lớp 2A4, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa và em Vương Ánh Hồng, lớp 8B, Trường THCS Chi Lăng, xã Thất Khê. Giải tập thể có nhiều thí sinh đạt giải cấp tỉnh nhất được trao cho Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn trao giải video clip xuất sắc nhất cho các thí sinh

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải tập thể có nhiều thí sinh đạt giải cấp tỉnh nhất cho đại diện Trường THPT chuyên Chu Văn An

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Sách hay, Sách quý” tỉnh Lạng Sơn năm 2026 với chủ đề “Khơi nguồn tri thức” năm 2026 đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các em học sinh đoạt giải tại cuộc thi. Giải nhất thuộc về em Hạng Bảo Ngọc, lớp 6A2, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, phường Lương Văn Tri.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải cho học sinh đoạt giải nhất tại Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Sách hay, Sách quý” tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn trao giải nhì cho các thí sinh tham gia Cuộc thi sáng tạo Video/Clip “Sách hay, Sách quý” tỉnh Lạng Sơn năm 2026