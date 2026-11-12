Tác phẩm tập trung vào những vấn đề lớn của ngành Giáo dục

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình báo chí. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 64 tác phẩm để trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Hai nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải cũng được tôn vinh tại buổi lễ. Đây là những cá nhân có đóng góp thiết thực cho giáo dục, được các cơ quan báo chí phát hiện, phản ánh trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Các tác phẩm tham dự năm nay tập trung vào những vấn đề lớn, có tính thời sự của ngành Giáo dục. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình và phương pháp dạy học.

Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đạo đức và tâm lý học đường cũng được khai thác từ nhiều góc độ. Bên cạnh việc ghi nhận kết quả, mô hình mới và những tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu, nhiều tác phẩm phản ánh khó khăn về điều kiện dạy học, đời sống giáo viên, áp lực học đường và khoảng cách giữa chính sách với quá trình thực hiện tại cơ sở.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải

Nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, có số liệu và ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh, cán bộ quản lý. Cách thể hiện ngày càng đa dạng, phù hợp với đặc trưng của báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Đánh giá chất lượng tác phẩm dự thi, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho rằng, Giải ngày càng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức.

Đề tài dự thi phong phú, đa dạng; bên cạnh chủ đề giáo dục xuyên suốt, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh các vấn đề chính sách, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các quyết định của Chính phủ và Nhà nước liên quan đến giáo dục.

Báo chí góp phần đổi mới giáo dục

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với sự nghiệp giáo dục. Đằng sau gần 800 tác phẩm tham dự là những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, biên giới; những cuộc gặp với thầy cô, học sinh, phụ huynh và quá trình tìm hiểu, kiểm chứng thực tiễn của người làm báo.

Qua các tác phẩm, những nhà giáo kiên trì bám trường, bám lớp, học sinh vượt khó và các tập thể dám đổi mới được phản ánh, tôn vinh. Những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng về điều kiện dạy học, đời sống nhà giáo, áp lực học đường và khoảng cách giữa chính sách với thực tế cũng được chỉ ra.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhất Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Những tác phẩm không chỉ biểu dương thành tựu mà còn phát hiện bất cập, đặt câu hỏi xác đáng và đưa ra kiến nghị có cơ sở. Báo chí đồng hành với giáo dục còn thể hiện ở việc phản ánh những vấn đề chưa tốt bằng thông tin trung thực, khách quan và có trách nhiệm.

Những phản ánh có căn cứ giúp ngành Giáo dục nhìn rõ hơn thực tiễn, lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói của nhà giáo, người học, phụ huynh và xã hội. Đây cũng là nguồn thông tin để cơ quan quản lý kiểm chứng hiệu quả chính sách, nhận diện điểm nghẽn và điều chỉnh cách tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, Giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra nhiệm vụ tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, công bằng và hiệu quả giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo; đổi mới quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tận dụng cơ hội của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Để các định hướng này tạo ra thay đổi trong từng nhà trường và lớp học, ngành Giáo dục cần sự giám sát và đồng hành của xã hội. Báo chí có vai trò giải thích chính sách, phản ánh tác động của chính sách đến người dân, phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện và giới thiệu những mô hình có hiệu quả.

Thầy giáo Trần Thanh Hà và thầy giáo Hoàng Văn Sáu được trao giải Nhân vật tiêu biểu

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tiếp tục phản ánh giáo dục bằng sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội. Mỗi thông tin về giáo dục đều có thể tác động trực tiếp đến nhà giáo, học sinh, phụ huynh và niềm tin của xã hội. Vì vậy, sự chính xác, công bằng và thận trọng phải được bảo đảm, đồng thời không né tránh những vấn đề khó và những hạn chế cần khắc phục.

Báo chí cần theo sát quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Thông tin không chỉ dừng ở việc chính sách đã được ban hành mà cần làm rõ chính sách được thực hiện ra sao, người học và nhà giáo được hưởng lợi như thế nào, khó khăn nào đang cản trở quá trình triển khai.

Những vấn đề có tác động lâu dài như công bằng trong tiếp cận giáo dục, chất lượng dạy học, trường học tại các xã biên giới, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần tiếp tục được phản ánh đầy đủ.

Cùng với việc chỉ ra hạn chế, báo chí cần phát hiện những cách làm tạo ra thay đổi thực chất. Một sáng kiến của giáo viên, một mô hình hỗ trợ học sinh hoặc một phương thức quản trị hiệu quả có thể được nhân rộng nếu được kiểm chứng và phản ánh đầy đủ.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

Về phía Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định cơ quan quản lý phải chủ động, minh bạch và có trách nhiệm trong cung cấp thông tin; sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản biện xác đáng.

Tại mùa giải năm 2026, Báo Văn Hóa đoạt giải Khuyến khích loại hình báo điện tử với tác phẩm Hướng tới miễn phí sách giáo khoa – Từ chủ trương đến đời sống của các tác giả Hoàng Thị Hương, Huỳnh Thị Thùy Trang và Nguyễn Trọng Linh.