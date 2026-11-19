Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Sau thời gian phát động, đến ngày 10/10/2026, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 nhận được 61 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có 55 tác phẩm bảo đảm thể lệ giải (bao gồm:15 tác phẩm báo in, 9 tác phẩm truyền hình, 8 tác phẩm phát thanh và 23 tác phẩm báo điện tử). Sau vòng sơ khảo, với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn ra 25/55 tác phẩm dự thi để chấm vòng chung khảo.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: X.P

Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm độc lập các tác phẩm và thống nhất lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc đề xuất Ban Tổ chức giải xét trao giải (gồm 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 8 giải Khuyến khích) và gửi 17 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI-năm 2026.

Theo đánh giá, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 thu hút được nhiều đối tượng tham gia, gồm: Phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, ngành, thành phố thường trú trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên công tác ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh… Đa số các tác phẩm tham gia dự thi năm nay đã bám sát thực tiễn phong phú của công tác xây dựng Đảng ở địa phương, tập trung tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thu hút sự quan tâm của người đọc, người xem, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

So với các năm trước, số lượng tác phẩm dự thi năm nay tăng về số lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về chủ đề, trong đó nhiều tác phẩm có nội dung, chủ đề mang tính thời sự cao. Điều này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị trong đời sống xã hội, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức giải và sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho tác phẩm “Khi chính quyền kiến tạo vì dân” (5 kỳ) của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Thị Hương Lê, Phạm Thị Trà, Trần Ngọc Hải, Dương Xuân Phú, đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị - Ảnh: Q.V

Tại buổi lễ, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã trao giải A cho nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Thị Hương Lê, Phạm Thị Trà, Trần Ngọc Hải, Dương Xuân Phú thuộc đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị với tác phẩm “Khi chính quyền kiến tạo vì dân” (5 kỳ).

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: Q.V

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải trao giải B cho các tác phẩm: “Tinh gọn bộ máy-Những khoảng trống nhìn từ thực tiễn Quảng Trị” của nhóm tác giả: Vĩnh Nhiên, Nguyên Bảo, Như Hòa, Khắc Nam và tác phẩm “Đảng viên bám bản: “Luồng gió mới”” của nhóm tác giả: Duy Toàn, Trần Tú, Phan Phương, Tân Lâm, Diệu Hoàn, Thuý Diệu, Ngọc Tú (đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị); tác phẩm “Đảng trên môi trường số” của tác giả Lê Thị Thanh Thủy (đơn vị Thông tấn xã Việt Nam).

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: Q.V

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: Q.V

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải - Ảnh: Q.V

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải - Ảnh: Q.V

Ban Tổ chức giải cũng đã trao 5 giải C, 8 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 17 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đã đoạt giải; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm, công tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo giải trong việc tham mưu và tổ chức thành công mùa giải năm nay.

Đồng chí chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: X.P

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải được tiến hành thường xuyên và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả; quan tâm bố trí cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, gắn bó với cơ sở để phụ trách công việc quan trọng này.

Đội ngũ những người làm báo dù chuyên hay không chuyên cần xem đây là trách nhiệm chính trị của mình để không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, có thêm nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên bám sát cơ sở, phát hiện, biểu dương kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân tố mới, đồng thời dũng cảm chỉ ra những vướng mắc, "điểm nghẽn" từ thực tiễn.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng chuyên môn, định hướng chính trị và tính chiến đấu của các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng. Báo chí phải nêu cao tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”, tiên phong trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục rèn giũa bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng có chất lượng và xuất sắc hơn nữa.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo chủ động thích ứng nhanh chóng, thực chất và hiệu quả với xu thế chuyển đổi số và phát triển công nghệ hiện đại trong hoạt động báo chí. Khuyến khích ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu để truyền tải thông tin về xây dựng Đảng một cách sinh động, hấp dẫn, gần gũi, qua đó thu hút công chúng và nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Từ năm 2027, theo định hướng mới của Trung ương, Giải báo chí về xây dựng Đảng sẽ được tích hợp thành giải chuyên đề trong hệ thống Giải báo chí chung của tỉnh. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí cần sớm xây dựng kế hoạch, khơi dậy nguồn cảm hứng, động viên đội ngũ người làm báo tiếp tục rèn luyện, giữ vững tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, có nhiều tác phẩm có chất lượng cao về xây dựng Đảng tham gia giải.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, viết về xây dựng Đảng là mảng đề tài khô khan, khó nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của người viết. Mỗi tác phẩm báo chí phải nói “đúng” chủ trương, đường lối của Đảng, nêu “trúng” vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những nội dung mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, kỳ vọng; đồng thời tin tưởng rằng, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.