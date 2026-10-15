Tổng kết và ký kết chương trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết chương trình nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Dấu ấn đậm nét trong giai đoạn 2021-2026

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết: Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2026 đã được triển khai toàn diện, hiệu quả và đi vào thực chất. Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đã phát huy tối đa trách nhiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật trong hợp tác là việc triển khai hiệu quả các đề tài khoa học và công trình tổng kết lịch sử-lý luận mang tầm vóc quốc gia, tiêu biểu như: Công trình “Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2020”; Công trình “Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo Quân đội và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1930-2000”.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Các công trình đã làm sáng tỏ quy luật vận động, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng qua các thời kỳ; trở thành tài liệu tuyên truyền, nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học và hàng chục đợt khảo sát thực tiễn tại các địa bàn trọng yếu, quân khu, quân binh chủng, vùng biển, đảo, biên giới. Qua đó, làm sáng tỏ những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và lý luận bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời đóng góp những luận cứ khoa học giá trị, kịp thời kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối về quốc phòng.

Các cơ quan chức năng và đơn vị thành viên hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc nhận diện, dự báo và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thống nhất đánh giá chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là việc cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học sắc bén phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, tổng kết 40 năm đổi mới và hoàn thiện thể chế quốc phòng. Đồng thời, các lực lượng nghiên cứu đã khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Định hướng giai đoạn 2026-2031: "Lý luận phải vươn lên dẫn đường"

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Bước sang giai đoạn mới, hai cơ quan quyết tâm khắc phục những vướng mắc, bất cập còn tồn tại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để đưa công tác nghiên cứu lý luận-thực tiễn bám sát hơn nữa với tình hình thực tế; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với việc phát triển lý luận-thực tiễn. Trọng tâm là thực hiện phương châm: “Lý luận phải vươn lên dẫn đường, có tầm nhìn vượt trước và đồng hành cùng thực tế”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định công tác nghiên cứu lý luận đã bám sát và phục vụ đắc lực cho việc hoạch định đường lối của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Đồng thời, Đại tướng chỉ ra một thực tế là số lượng cán bộ trong toàn quân từng trực tiếp kinh qua chiến đấu hiện còn rất ít, do đó, việc đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nâng tầm thành lý luận để bồi dưỡng thế hệ cán bộ kế cận là yêu cầu cấp thiết.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 và mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm cho giai đoạn tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị.

Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy đối ngoại quốc phòng thông qua việc quán triệt sự chuyển dịch từ tư duy “bạn-thù" sang “đối tượng-đối tác”, đồng thời vận dụng sáng suốt nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu phải tập trung nâng cao năng lực dự báo trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, tác chiến không gian mạng, phương tiện không người lái cùng các hình thái chiến tranh phức hợp.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cần tăng cường hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nòng cốt gồm Tuyên giáo, Truyền thông, Quân đội và Công an theo Nghị quyết số 35/NQ-TƯ của Bộ Chính trị. Song song với đó là yêu cầu đẩy mạnh đào tạo hệ sau đại học trong Quân đội, tiếp tục khẳng định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là địa chỉ tin cậy hàng đầu trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Cuối cùng, công tác nghiên cứu cần đổi mới phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, chọn đúng các chủ đề cấp thiết, tăng cường khảo sát tại các địa bàn nhằm bảo đảm hiệu quả tuyên truyền theo đúng phương châm “dân hiểu, dân biết, dân tin và dân làm”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 19 cá nhân thuộc hai cơ quan có nhiều đóng góp tích cực trong 5 năm qua.