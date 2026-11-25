Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường” cho cán bộ chương trình thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, các sở, ban, ngành của tỉnh; chính quyền các địa phương vùng dự án.

Về phía Hàn Quốc có ông Lee Yong Gu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài nguyên toàn cầu (Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc - KFS); Tiến sĩ Lee Jeong Ho, Cố vấn trưởng Dự án; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Hồng” được triển khai từ năm 2021 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc.

Đến nay, Dự án đã đạt được những kết quả toàn diện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: trồng mới và phục hồi 245,2 ha rừng ngập mặn (đạt trên 98% quy mô điều chỉnh), toàn bộ diện tích rừng sinh trưởng ổn định; xây dựng 4,5 km tường mềm giảm sóng tại xã Nghĩa Lâm và đưa vào vận hành vườn ươm cây rừng ngập mặn quy mô 3 ha.

Chuyên gia và người dân địa phương thả giống thủy sản tại mô hình nuôi quảng canh bền vững dưới tán rừng ngập mặn ở xã Kim Đông.

Dự án cũng hỗ trợ lập hồ sơ giao đất, giao rừng tại xã Kim Đông, xã Bình Minh; xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng; bàn giao trang thiết bị chuyên dụng (xe bán tải, xuồng máy tuần tra, thiết bị bay không người lái, phần mềm bản đồ) và triển khai các mô hình sinh kế như nuôi ong lấy mật, nuôi thủy sản quảng canh bền vững dưới tán rừng.

Diện tích rừng ngập mặn thuộc Dự án KFS tại khu vực ven biển tỉnh Ninh Bình sinh trưởng ổn định, tạo thành “lá chắn xanh” vững chắc bảo vệ đê biển và phục hồi hệ sinh thái.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và các đối tác Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất tại tỉnh với 218 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 2,66 tỷ USD.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Hàn Quốc như Asan, Jeju, Gyeonggi, Jecheon. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ninh Bình có không gian phát triển ven biển rộng với chiều dài bờ biển khoảng 90 km cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn giàu giá trị (trong đó Vườn Quốc gia Xuân Thủy là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng và được công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào tháng 9/2025).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc bàn giao kết quả dự án không phải là kết thúc trách nhiệm mà là bước chuyển sang giai đoạn quản lý, phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, công trình, thiết bị và phân công rõ trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng; hoàn thiện hồ sơ giao đất, giao rừng gắn với tăng cường tuần tra bảo vệ rừng; duy trì, nhân rộng các mô hình sinh kế dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ; đồng thời phối hợp hoàn thiện các nội dung còn lại của Dự án KFS1 để triển khai hiệu quả Dự án KFS2.

Ông Lee Yong Gu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài nguyên toàn cầu (Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc) phát biểu tại hội nghị.

Đại diện nhà tài trợ, ông Lee Yong Gu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài nguyên toàn cầu (Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc) đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền tỉnh Ninh Bình cùng cộng đồng địa phương trong suốt quá trình triển khai.

Ông kỳ vọng những dải rừng ngập mặn được phục hồi, các công trình giảm sóng và trang thiết bị bàn giao sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành lá chắn xanh vững chắc ứng phó với biến đổi khí hậu và là biểu tượng sinh động cho quan hệ hợp tác lâm nghiệp giữa hai quốc gia.

Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm và tài liệu của dự án.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện các hộ dân tham gia mô hình sinh kế tại địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi được Dự án hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống và trang thiết bị sản xuất. Các mô hình nuôi ong mật sú vẹt và nuôi thủy sản quảng canh dưới tán rừng không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn nâng cao ý thức, gắn kết trách nhiệm của người dân trong việc chung tay giữ rừng ven biển.

Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp tặng Giấy khen cho Ban Quản lý dự án KFS tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, đại diện Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã thực hiện nghi thức tuyên bố bàn giao chính thức thành quả Dự án cho phía Việt Nam và địa phương quản lý, khai thác.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường” cho cán bộ chương trình thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp tặng Giấy khen cho Ban Quản lý Dự án KFS tỉnh Ninh Bình vì có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Đại diện Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) trao Bằng ghi nhận vinh danh Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam) vì những đóng góp xuất sắc trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thành công Dự án.

Cũng tại hội nghị, đại diện Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) đã trao Bằng ghi nhận vinh danh Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam) vì những đóng góp xuất sắc trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thành công Dự án, thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái và tăng cường hợp tác lâm nghiệp giữa hai quốc gia.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.