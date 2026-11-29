Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội năm 2026 không chỉ tạo sân chơi để thanh thiếu niên, sinh viên giao lưu, thể hiện năng khiếu và đam mê nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng trong lĩnh vực biểu diễn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Điểm nổi bật của Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội năm 2026 là sự hội tụ của nhiều nhóm nhảy đến từ các môi trường học đường, thiết chế văn hóa cơ sở và câu lạc bộ nghệ thuật. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sự đa dạng trong cách lựa chọn âm nhạc, vũ đạo và hình thức biểu diễn đã góp phần tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của nghệ thuật nhảy hiện đại trong giới trẻ Thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Một tiết mục biểu diễn tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội lần thứ III. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội đạt giải tại Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội đạt giải Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội lần thứ III năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội đạt giải Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội lần thứ III năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN