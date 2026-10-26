Tổng kết Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 'Sắc màu Quảng Trị mới'

Trại sáng tác có sự tham gia của 42 hội viên thuộc hai chuyên ngành Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, diễn ra từ ngày 18-26/10.

Quang cảnh lễ tổng kết - Ảnh: Mai Linh

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi để các văn nghệ sĩ tiếp cận nhiều vùng đất tiêu biểu, nhiều công trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội đặc sắc của tỉnh.

Đây không chỉ là những chuyến đi thực tế nghề nghiệp mà còn là hành trình khám phá những đổi thay của quê hương sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xanh, kinh tế du lịch. Từ đó, những nghệ sĩ tham gia có cơ hội thể hiện tình yêu với quê hương Quảng Trị bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu ý nghĩa.

Các đại biểu trải nghiệm những tác phẩm được đánh giá cao tại trại sáng tác - Ảnh: Mai Linh

Cụ thể, về Mỹ thuật có 19 tác giả, sáng tác 24 tác phẩm; Nhiếp ảnh có 23 tác giả, sáng tác được 46 tác phẩm. Qua đó, Ban Tổ chức tuyển chọn 22 tác phẩm để trưng bày trong không gian của lễ tổng kết.

Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh với chủ đề “Sắc màu Quảng Trị mới" đã hoàn thành mục tiêu đề ra, để lại nhiều dấu ấn nghệ thuật có giá trị cả về mặt thẩm mỹ lẫn ý nghĩa xã hội.