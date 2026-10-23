Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Ban Chỉ đạo Quân khu 1; đại biểu các ban, sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm, quy tập, đạt được những kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, toàn tỉnh đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, thực hiện 20 lượt khảo sát, phát hiện 12 vị trí có dấu hiệu, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ và bàn giao theo quy định (vượt 112% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quân khu 1 giao).

Trong việc triển khai phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trong nhân dân, kết quả toàn tỉnh đã phát ra 78.590 phiếu, thu về 76.276 phiếu; tiếp nhận, xử lý 15 nguồn thông tin có giá trị. Đồng thời, qua khảo sát, toàn tỉnh có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 2.983 phần mộ, trong đó có 353 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 4 nghĩa trang gồm: Đình Lập, Cao Lộc, Bản Trại, Bông Lau.

Đến nay, các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 353 phần mộ tại 4 nghĩa trang nêu trên (đạt 100% kế hoạch). Trong đó, đã thu thập thành công mẫu sinh học đối với 223 phần mộ; 130 phần mộ còn lại không lấy được mẫu. Toàn bộ mẫu thu nhận được đã hoàn thành bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) theo đúng quy trình, quy định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn kết quả thực hiện, nêu lên những khó khăn cần khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 1 biểu dương, ghi nhận Lạng Sơn là tỉnh điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 1.

Đồng chí khẳng định: Ban Chỉ đạo Quân khu 1 sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Chỉ đạo tỉnh trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền. Ban Chỉ đạo Quân khu 1 sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh trong thống nhất các giải pháp và nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và giai đoạn 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì rà soát toàn bộ kết quả giai đoạn 1; lập danh mục các nguồn tin, khu vực trọng điểm, phân loại mức độ tin cậy, xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm năm 2027 và giai đoạn 2 theo từng địa bàn, từng nhiệm vụ.

Đối với Pháo đài Đồng Đăng và những khu vực có địa hình, công trình, nhà dân, đất sản xuất phức tạp, đồng chí giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục thu thập chứng cứ lịch sử, khảo sát kỹ thuật, đánh giá nguy cơ bom mìn, vật nổ. Không khai quật khi chưa đủ căn cứ và điều kiện an toàn.

Đồng chí yêu cầu: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và địa phương chuẩn hóa hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt, phải có phương án tiếp tục xác minh đối với 130 phần mộ không lấy được mẫu, không để những trường hợp này bị bỏ sót trong quá trình theo dõi.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chuẩn hóa, số hóa, kết nối và cập nhật dữ liệu, bảo đảm có thể tra cứu, đối chiếu, tránh trùng lặp, thất lạc hoặc phân tán thông tin.

Đồng chí lưu ý: Các cơ quan thông tin, báo chí và chính quyền cơ sở tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, vận động nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin; công khai đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn người dân gửi tài liệu, thông tin. Việc tuyên truyền phải đúng, thận trọng, tôn trọng gia đình liệt sĩ, không công bố thông tin chưa được kiểm chứng...

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.