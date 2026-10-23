Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu tại hội nghị.

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng chú ý là hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, thông tin liên lạc được quan tâm đầu tư; sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển biến theo hướng hàng hóa; thương mại biên giới, du lịch và dịch vụ từng bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã biên giới giảm 20,9% kể từ khi Nghị quyết 16-NQ/TW được triển khai. Công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn biên giới được quan tâm gắn với triển khai Nghị quyết.

Các đồng chí: Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng đề nghị trong thời gian chờ Trung ương tổng kết và ban hành văn bản chỉ đạo mới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TW, không để gián đoạn các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đang triển khai. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, gắn phát triển sản xuất với đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực biên giới. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, già làng, trưởng bản và người có uy tín. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương kết nghĩa, hỗ trợ các xã biên giới với các địa phương khác ngoài tỉnh, các tập đoàn, doanh nghiệp để có hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Công an tỉnh tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng nhấn mạnh mục đích cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là đời sống của nhân dân phải tốt hơn, hạnh phúc hơn, ấm no hơn, chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng an ninh phải vững chắc hơn. Đề nghị người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sao cho tốt nhất và hiệu quả nhất.