Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Quốc phòng phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai các luật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 góp phần thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước bảo vệ Tổ quốc. Luật bổ sung quy định mới, tạo hành lang pháp lý tăng cường sức mạnh quốc phòng, trong đó có chính sách phát triển khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang và công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tổ chức Quân đội được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu nâng cao. Quân đội xung kích trong phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức 155 khóa tập huấn, 15 cuộc diễn tập cấp tỉnh, cấp quân khu. Trong đại dịch COVID-19, hàng chục triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch tại hơn 40.000 chốt kiểm soát, khu, điểm cách ly, bệnh viện dã chiến.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố về số lượng, chất lượng. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng đạt tỷ lệ 1,46% so với dân số. Từ ngày 1/7/2025, cấp xã được tổ chức 3.316 chi bộ quân sự và 3 đảng bộ quân sự, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao.

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 được triển khai phong phú, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh, tri ân tại nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đồng bộ luật.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng. Các cấp, ngành quán triệt quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết Trung ương, cụ thể hóa phù hợp thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp từng đối tượng, chú trọng đường lối của Đảng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh bảo đảm đồng bộ, khả thi. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, quản lý Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khen thưởng điển hình và xử lý nghiêm vi phạm. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại.

Về xây dựng lực lượng, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng tổng hợp cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức tinh, gọn, chặt chẽ. Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản trình Chính phủ, Quốc hội xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung ba luật vào Chương trình xây dựng pháp luật vào các năm tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục góp ý dự thảo, khắc phục bất cập, bảo đảm quy định sát thực tiễn, khả thi.

Nhân dịp này, 67 tập thể, 73 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện ba luật về quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh.