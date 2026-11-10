Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 67 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì. Hội nghị trực tuyến, kết nối 50 điểm cầu trong toàn quân và các địa phương.

Theo báo cáo, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Luật Quốc phòng năm 2018 là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Sau khi Luật có hiệu lực, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành 13 luật, 1 nghị quyết, 1 pháp lệnh và nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở triển khai đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn với phát triển kinh tế-xã hội và củng cố nền quốc phòng toàn dân. Quân đội tập trung xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh; công nghiệp quốc phòng từng bước phát triển theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, toàn quốc tổ chức hơn 10.000 cơ sở Dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ hơn 1,4% dân số; hệ thống chi bộ quân sự cấp xã được thành lập, kiện toàn đồng bộ. Đặc biệt, các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được điều chỉnh tổ chức, biên chế, bố trí cán bộ, nhân viên chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Đề án xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới được triển khai hiệu quả; các mô hình điểm về tổ chức, hoạt động Dân quân tự vệ từng bước được hoàn thiện; công tác huấn luyện, diễn tập, phối hợp hoạt động với các lực lượng được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Dân quân tự vệ còn là lực lượng quan trọng trong phòng thủ dân sự, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng Dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trên biển, các Hải đội dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiếp tục được hoàn thiện; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp được kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn. Nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh từng bước được đổi mới, gắn với giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, cả nước đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 6,5 triệu lượt người thuộc các đối tượng theo quy định. Hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh được duy trì, củng cố, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho sinh viên; mỗi năm có hơn 876.000 lượt sinh viên học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trung tâm. Những kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn triển khai các luật cho thấy một số quy định cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, phương thức tác chiến hiện đại đã đặt ra những yêu cầu mới.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, động viên quốc phòng, kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh hệ thống chỉ huy, tổ chức, thành phần và độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; bổ sung chính sách đối với dân quân thường trực. Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, cần hoàn thiện quy định về đối tượng, thẩm quyền bồi dưỡng, chức năng của hội đồng các cấp, đội ngũ giáo viên, giảng viên và hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; gắn thực hiện pháp luật về quốc phòng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tại hội nghị, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã được trao tặng cho 67 tập thể, 73 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.