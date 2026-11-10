Tổng kết thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 góp phần kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân được quan tâm bổ sung. Hệ thống văn kiện phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ cấp tỉnh được rà soát, điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành. Thẩm định 150 hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, dự án của các bộ, ngành Trung ương, địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông liên quan đến quốc phòng…

Đại biểu các sở, ngành của tỉnh dự hội nghị.

Việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được triển khai đồng bộ. Lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đạt tỷ lệ 1,46% tổng dân số, được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, số lượng và chất lượng. Công tác trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ; hoạt động đào tạo, huấn luyện được tổ chức theo quy định, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Đối với thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện. Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các địa phương thường xuyên được kiện toàn, củng cố; công tác giáo dục cho học sinh và sinh viên được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi. Chú trọng giáo dục kỹ năng, kiến thức cần thiết chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ kết hợp với truyền thống yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các luật; đề xuất tham mưu các đối sách chiến lược linh hoạt, hiệu quả nhằm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô, cơ cấu hợp lý; hoàn thiện chính sách giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường phát triển công nghiệp quốc phòng, phấn đấu làm chủ công nghệ lõi của nhiều chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ, tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng "vững mạnh, rộng khắp", có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu.