Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Công an 5 tỉnh trong Cụm thi đua số 8.

Về phía Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị Cụm trưởng năm 2026, có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, Cụm thi đua số 8.

Cụm thi đua số 8, Bộ Công an gồm Công an các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh và Cà Mau. Trong năm 2026, Công an các tỉnh trong Cụm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua do Bộ Công an và địa phương phát động, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Trong đó, Công an các tỉnh chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và công tác phục vụ Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Công tác tuyên truyền được đổi mới, góp phần lan toả hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tuỵ, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2026, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2026, đánh giá cao nỗ lực của Công an các tỉnh trong Cụm thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế, Công an 5 tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đánh giá khái quát kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 thời gian qua.

Tại hội nghị, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 8 thống nhất đề nghị xét các danh hiệu thi đua. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp xếp thứ Nhất, được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Công an tỉnh Cà Mau và Tây Ninh xếp thứ Nhì; Công an tỉnh An Giang xếp thứ Ba, được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an. Công an tỉnh Vĩnh Long được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Dịp này, Ban tổ chức thực hiện nghi thức trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2027 cho Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2027 cho đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp.