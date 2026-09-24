Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua các cơ quan thuộc Bộ CHQS TP Quảng Ninh

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Khối được triển khai toàn diện, bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo động lực để các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Nổi bật, các cơ quan chủ động tham mưu, quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng được duy trì hiệu quả; kênh TikTok “Người chiến sĩ hôm nay” có hơn 18.000 người theo dõi, hơn 862.000 lượt thích, là một trong những kênh tiêu biểu của Quân khu.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Phòng Tham mưu - đơn vị Khối trưởng năm 2026 và Phòng Chính trị - đơn vị Khối trưởng năm 2027.

Khối thi đua chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng. Lực lượng vũ trang thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đặc biệt, thành phố hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” sớm hơn kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận, biểu dương kết quả Khối thi đua đạt được; đồng thời yêu cầu các cơ quan nghiêm túc khắc phục hạn chế trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng tham mưu, công tác tổng hợp, đôn đốc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối năm, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026; tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng dân chủ, công khai, chặt chẽ, thực chất.