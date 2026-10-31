Tổng kết phong trào thi đua phụ nữ các phường phía nam Khánh Hòa năm 2026

Ngày 31-10, tại phường Cam Ranh, cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường phía nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường phía nam tỉnh gồm 8 đơn vị: Phan Rang, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Đô Vinh, Bảo An, Đông Hải, Ninh Chử, với 138 chi hội và hơn 39.000 hội viên phụ nữ.

Trong năm 2026, các cấp hội đã triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật, toàn cụm thực hiện 103 mô hình, công trình, phần việc; tổ chức 11 lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối hỗ trợ 59 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quản lý 284 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 450 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ hàng trăm lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống...

Bàn giao cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Ranh làm cụm trưởng năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Năm 2027, cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường phía nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tăng cường hoạt động an sinh xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội nghị đã bàn giao cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Ranh làm cụm trưởng năm 2027.

Đại diện cụm thi đua trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, cụm thi đua trao 6 suất hỗ trợ cho học sinh vượt khó học tốt và hỗ trợ sinh kế cho 3 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Cam Ranh, Cam Linh và Ba Ngòi. Tổng trị giá các suất hỗ trợ 6 triệu đồng.