Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” toàn quốc giai đoạn 2021-2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bước vào giai đoạn mới, phong trào hướng tới mục tiêu giúp hội viên thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, gắn phát triển kinh tế với chuyển đổi số và nghĩa tình đồng đội.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường phát triển kinh tế

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng.

Cùng dự có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đông đảo cán bộ, hội viên cựu chiến binh và những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, trong 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn đoàn kết, chủ động triển khai các nhiệm vụ, trong đó phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt nhiều kết quả tích cực.

Phong trào khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó trong cán bộ, hội viên; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời hỗ trợ đồng đội, tạo việc làm và đóng góp cho cộng đồng.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại do cựu chiến binh làm chủ ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương. Hội viên cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo báo cáo tổng kết do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày, các cấp Hội đã vận động hội viên thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ tự cung, tự cấp sang phát triển kinh tế hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Đến ngày 30/9/2026, toàn Hội có 45.611 hộ hội viên thoát nghèo, giảm 1,58%; 46.307 hộ thoát cận nghèo, giảm 1,6%. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc hỗ trợ hội viên về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật và sinh kế, giúp các gia đình ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai rộng khắp. Trong 5 năm, các cấp Hội đã xóa 19.072 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 248,8% chỉ tiêu đề ra so với cuối năm 2021.

Toàn Hội hiện có 7.436 doanh nghiệp, 1.974 hợp tác xã, 3.344 tổ hợp tác và 174.595 trang trại, gia trại, tăng 15% so với năm 2021. Các mô hình này tạo việc làm cho 736.722 lao động, trong đó hơn 50% là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 82.208 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” toàn quốc giai đoạn 2021-2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các mô hình tương trợ “5+1”, “10+1” và góp vốn xoay vòng tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Hội viên có điều kiện kinh tế khá, giàu hỗ trợ đồng đội khó khăn về vốn, cây, con giống, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo tổng kết chỉ ra một số hạn chế: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; nguy cơ tái nghèo do thiên tai, dịch bệnh vẫn hiện hữu. Một số mô hình kinh tế quy mô nhỏ, thiếu liên kết chuỗi giá trị, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở một số địa phương chưa thường xuyên.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong tổ chức phong trào ở cơ sở, làm rõ vai trò của tổ chức Hội, doanh nghiệp và doanh nhân cựu chiến binh trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Tham luận của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn, đại diện hội viên cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tập trung vào kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận vốn, đổi mới phương thức kinh doanh và ứng dụng chuyển đổi số. Kinh nghiệm từ các mô hình tại Gia Lai, Hải Phòng và Cần Thơ cũng góp phần làm rõ hiệu quả của việc phát huy nội lực và tăng cường liên kết kinh tế.

Đổi mới tư duy, tạo sinh kế bền vững cho hội viên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong 5 năm qua; đánh giá cao sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội trong triển khai phong trào.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Phó Thủ tướng, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là minh chứng sinh động cho việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phong trào không chỉ giúp hội viên nâng cao đời sống mà còn tạo việc làm, hỗ trợ đồng đội, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Đánh giá giai đoạn 2021-2026, Phó Thủ tướng ghi nhận bốn kết quả nổi bật: giảm nghèo, cải thiện đời sống hội viên; phát triển kinh tế cựu chiến binh cả về quy mô và chất lượng; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chính sách, nhân rộng các mô hình tương trợ; gắn phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố thế trận lòng dân.

Để phong trào phát triển thực chất, hiệu quả trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân cần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng, nêu cao ý chí vươn lên, tinh thần lao động, học tập và chấp hành pháp luật; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến.

Thứ hai, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Hội, kết hợp kinh nghiệm, uy tín của các thế hệ đi trước với tri thức, sức trẻ và khả năng sáng tạo của thế hệ kế cận. Đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, huy động nguồn lực trong và ngoài Hội; gắn phong trào với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu; lấy hiệu quả cải thiện đời sống hội viên làm tiêu chí đánh giá.

Thứ ba, thực hiện mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững thông qua tạo việc làm, đào tạo nghề, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội cần rà soát từng hộ để có giải pháp phù hợp, ưu tiên gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam và hội viên tại vùng biên giới, hải đảo; tiếp tục huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thứ tư, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh. Đội ngũ doanh nhân cần nêu gương về đạo đức kinh doanh, giữ chữ tín và trách nhiệm với cộng đồng. Khuyến khích cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh trẻ, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển mô hình kinh tế mới, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm việc làm.

Thứ năm, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ. Hội cần phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu mở rộng nguồn vốn ưu đãi, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích; gắn vốn vay với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ươm tạo khởi nghiệp.

Thứ sáu, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và thế trận lòng dân. Các cấp Hội cần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình người có công và hội viên khó khăn.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục góp sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim đối với những đồng chí, đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách; lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với phong trào của Hội, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành, phát triển các mô hình kinh tế cựu chiến binh.

Hướng tới thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng

Cụ thể hóa các định hướng tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định giai đoạn 2026-2031 cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, phương thức tổ chức và chất lượng hoạt động kinh tế của hội viên.

Phong trào được định hướng với tên gọi mới: “Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng”. Trọng tâm không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng việc làm, hiệu quả mô hình kinh tế và khả năng tham gia thị trường của hội viên.

Hội phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo bình quân 1-1,5% mỗi năm; riêng khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giảm 4% mỗi năm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 3% mỗi năm. Đến năm 2030, cấp xã và cấp tỉnh cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt từ 50-70% trở lên trong toàn Hội.

Về nhà ở, Hội đặt mục tiêu huy động nguồn lực xóa 75% số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh mới của hội viên. Dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội phấn đấu tăng gấp 1,3 lần so với giai đoạn trước, bình quân đạt hơn 4.500 tỷ đồng mỗi năm; Quỹ hội giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo tăng 1,5 lần, kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,4%.

Trong phát triển nguồn nhân lực, Hội phấn đấu 80% lao động cựu chiến binh trong độ tuổi có nhu cầu được tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm ổn định. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại do cựu chiến binh làm chủ tăng 1,5 lần; bảo đảm 70-90% mô hình hoạt động hiệu quả và 100% chấp hành đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phấn đấu 35% sản phẩm hàng hóa do cựu chiến binh sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu ra thị trường thế giới và khu vực.

Ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo giai đoạn 2021-2026, ngày 2/10 và 20/11/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định tặng Bằng khen cho một cá nhân hội viên có thành tích tiêu biểu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trao Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại hội nghị, các cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động gồm: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đình Trường; Hoàng Mạnh Cường; Phạm Mạnh Hùng; Trần Ngọc Thiều; Ngô Quang Điểm; Nguyễn Thế Đệ; Hà Văn Hải Nguyên; Lê Thanh Thủy; cựu chiến binh Trần Văn Ngũ được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, hội nghị thống nhất cao với báo cáo tổng kết, ghi nhận những kết quả và ý nghĩa nhân văn của phong trào giai đoạn 2021-2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp Hội, Hiệp hội nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước; quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm: Giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội; tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội; nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời nhân rộng mô hình hiệu quả.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, việc bổ sung tiêu chí “thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng” thể hiện yêu cầu mới của phong trào giai đoạn 2026-2031: không chỉ giúp hội viên vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và đóng góp cho địa phương, đất nước.